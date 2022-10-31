İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'dan gündem olacak iddia: AK Partili vekilin adamları beni öldürecekti - Son Dakika
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İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'dan gündem olacak iddia: AK Partili vekilin adamları beni öldürecekti

31.10.2022 09:04

AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba konuk olduğu televizyon programında birbirinden iddialı açıklamalar yaptı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında kavga olayına değinen Fakıbaba, Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Fakıbaba "Devletin misafirhanesine gelen 10-15 kişi bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye katılan eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı televizyon programında itiraf ve iddialarda bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANINA NAMLUYU DOĞRULTTU"

"İktidarın suçlarını anlatmayı planlıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, "300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Ben müthiş bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir olay olabilir ama bu işi yaşarken bir mevcut belediye başkanı, AKP'li ilçe başkanına namluyu doğrultup adamcağızı vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar tek tek anlatılacak" diye konuştu.

"BEN BURADA TEFECİLİK DE GÖRDÜM"

AK Parti'ye yönelik açıklamalarına devam eden Fakıbaba, "2018 yılından sonra ben burada tefecilik de gördüm" diye ekledi.

"AK PARTİLİ VEKİLİN ADAMLARI 10-15 KİŞİYLE GELDİ"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında kavga olayına da değinen Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini bulma amacıyla bulunduğu yere gelip tehdit ettiğini öne sürdü. Fakıbaba, "Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi" ifadelerini kullandı.

"10 GÜN ÖNCE TEHDİT ALDIM"

Sözcü'de yer alan habere göre Fakıbaba, soyadı Yıldız olan birisinden tehdit aldığını da öne sürerek, "10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim" dedi.

YORUMLAR (6)
  • İsmail Karakuş: aralarında ki kan davasını partiye yamıyor. sen belediye başkanı olduğunda da aynısını yaptın. rahat duramıyorsun. Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • İsmail Yiğit: Fakibaba urfali asiretlerin hikayelerini anlatiyorsun konu ile partilerin ne alakası var, vardiysa şimdiye kadar nerdeydin. Cevap Yaz 33 25 Yayından Kaldır
  • Yusufun Babası: Madem adamdin partideyken sesini yukseltecektin ,ayrıldın şimdi pislik varsa sayiyon yada yoksa bile konduruyon Cevap Yaz 42 49 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'dan gündem olacak iddia: AK Partili vekilin adamları beni öldürecekti - Son Dakika


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