KAAN: Tam Bağımsız Türkiye\'nin Gökyüzündeki Mührü

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, savunma sanayinde gerçekleştirilen en gurur verici teknolojik atılımlardan birinin milli muharip uçağı KAAN olduğunu belirterek, "KAAN'ın P1 prototipinin başarıyla piste çıkarak ilk taksi testlerini tamamlaması, tam bağımsız Türkiye vizyonunun göklerdeki en güçlü mühürlerinden biridir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İnebolu'ya İstiklal Madalyası verilmesini doğru bulduğunu belirterek, Manisa'nın Demirci ilçesinin de bu madalyayı hak ettiğini ve buraya da verilmesi gerektiğini söyledi.

Bugün belediyelerle ilgili bir araştırma önergesi vereceklerini ifade eden Özdağ, "Hani diyorsunuz ya 'Şu kadar AK Parti'li belediyeye işlem yapıldı, gözaltına alındılar, bunlarla ilgili şöyle oldu.' diye. Hakikaten bunların hangisini sabahleyin bir polis erkenden gelerek evinden aldı? Bunların hangisi hakkında iddianameler düzenlendi?" sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, enflasyon verilerinin açıklandığını anımsatarak, enflasyonla ilgili vadedilenlerin gerçekleşmediğini, bu konuda hep mazeret üretildiğini savundu.

Çömez, patatesin fiyatının bir yılda yüzde 146,92 arttığını belirterek, "Bu kadar bereketli topraklarda bu gıda enflasyonu niye rekor kırar?" sorusunu yöneltti. Soğan fiyatının son 7 yılda 37 kat artış gösterdiğini işaret eden Çömez, aynı dönemde asgari ücretin 14 kat arttığını söyledi. Çömez, "İktidara geldiğinizde 130 milyar dolardı borcunuz, 550 milyar dolara taşıdınız, ülkeyi borç batağına batırdınız." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin emeğin, hukukun ve demokrasinin teminatı olduğunu, ülkeyi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye talip olduğunu belirtti.

Kılıç, kimsenin kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadan 86 milyonun onurunu, hukukunu, geleceğini birlikte savunmaya talip olduklarını dile getirerek, siyaset anlayışlarının temelinde hep insan olduğunu, bundan sonra da insan olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olmadığını ifade eden Kılıç, "Asıl kriz adalete olan güvenin sarsılması, emeğin karşılığını yitirmesi, gençlerin 'ne kadar çalışırsam çalışayım hayatım değişmeyecek' duygusuna mahkum edilmesidir." diye konuştu.

"Öncelikli ve hayati hedef, aile yapımızı tüm çürümüşlüklerden ve yozlaşmalardan korumak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, hiçbir çocuğun alnında bir suç lekesiyle suça meyilli bir fıtratla dünyaya gelmediğini belirterek, onları karanlık sokakların, gayrimeşru hayatların kucağına iten temel saikin içine doğduğu sosyal çevre, merhametten ve ahlaktan yoksun bırakılmış toplumsal zemin olduğunu ifade etti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu masum yavruları suça sürükleyen, onları birer faile dönüştüren sistemdeki ve toplumdaki o büyük çatlak nerededir? Bazen bir vakaya bakarsınız, bir yanda suça itilmiş, diğer yanda o suçun mağduru olmuş iki beden görürsünüz. Bir taraf suçlu, bir taraf masum gibi durur lakin asıl trajedi şudur ki ikisi de çocuktur. Bizim sokakların insafına, karanlık köşelerine terk edilecek, heba edilecek, gözden çıkarılacak tek bir evladımız dahi yoktur."

TÜİK'e göre her yıl yüz binlerce çocuğun güvenlik birimleriyle yollarının kesiştiğini söylediğini aktaran Kılıç, "Bizler için öncelikli ve hayati hedef, milli beka meselesi olarak gördüğümüz aile yapımızı tüm çürümüşlüklerden ve yozlaşmalardan korumaktır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'nin ekonomik krizden çıkamadığını ve krize çözüm üretmek yerine hala mevcut programda ısrar eden bir anlayışın bulunduğunu savundu.

Temelli, krizin derinleştiğini, emekçi, emekli, çiftçi ve esnafın bu krizin altında ezildiğini öne sürerek, "Gıdadaki bu tarihi pahalılık gerçekten akıl almaz bir düzeye ulaşmış durumda. Bugün bir tarım ülkesinde böyle bir gıda enflasyonunun olması aslında açlığa tekabül ediyor. Bugün dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enflasyon verilerini anımsatarak, enflasyon nedeniyle asgari ücretin ve memur aylıklarının alım gücü kayıplarına işaret etti.

Türkiye'nin, gıda enflasyonunda Avrupa'da birinci, dünyada ilk 3'te yer aldığını söyleyen Başarır, "Bunları çözmüyoruz, birikmiş yasalar, uluslararası anlaşmalar var, var, var. Milletle ilgili hiçbir şey yok maalesef ki. Açlık sınırı 37 bin lira, asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira. 25 milyon insan icrada. Bu ülkede 1 milyon 200 bin atanamayan öğretmen var." diye konuştu.

Başarır, şehit aileleri ve gaziler için getirilen kanun teklifinin onların isteklerinden çok uzak olduğunu savunarak, teklifin göstermelik olduğunu ileri sürdü.

"Yerli ve milli mühendisliğimizin küresel ölçekte muazzam zaferini tescillemiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla ülkenin birçok noktasında yangın riskinin ciddi ölçüde arttığına dikkati çekerek, orman yangınlarının önemli bir kısmının ihmal ve dikkatsizlik sebebiyle meydana geldiğini kaydetti. Yenişehirlioğlu, bu konuda her bir vatandaşın yüksek bir mesuliyet şuuru içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Savunma sanayinde gerçekleştirilen en gurur verici teknolojik atılımlardan birinin milli muharip uçağı KAAN olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"KAAN'ın P1 prototipinin başarıyla piste çıkarak ilk taksi testlerini tamamlaması, tam bağımsız Türkiye vizyonunun göklerdeki en güçlü mühürlerinden biridir. 2024'teki tarihi ilk uçuştan sonra ulaşılan bu aşama yerli ve milli mühendisliğimizin küresel ölçekte muazzam zaferini tescillemiştir. Radar görünmezliğinden yapay zeka entegrasyonuna kadar en ileri kabiliyetleri ihtiva eden bu stratejik proje askeri gücümüzü pekiştiren teknoloji ekosistemimizi de bir baştan bir başa ihya etmektedir. Asrın projesiyle dışa bağımlılığa tamamen son verilirken ülkemizin caydırıcı siyasi ve ekonomik gücü böylelikle perçinlenmektedir. Böylesine bir gururu milletimize armağan eden mühendislerden teknisyenine, gece gündüz demeden çalışan işçisinden yazılımcısına kadar bu kutlu yolda alın teri döken, emek veren, katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."

Türkiye'nin ihracat rakamlarının küresel piyasalardaki tüm zorluklara rağmen yukarı yönlü ivmesini kararlılıkla sürdürdüğünü, 2026 yılı Temmuz ayı mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 621 milyon dolara yükseldiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Bu tarihi rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı ve 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en büyük ikinci aylık ihracat rakamı olmuştur. Ülkemizin üretim ve ihracat potansiyelini daha iyi noktalara çıkarmak için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.