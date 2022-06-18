"AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanıt veren Davutoğlu, yanıtıyla esnafı bir türlü ikna edemedi

Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kadirli ilçesinde Cuma namazı sonrası Çamlıkahve'de esnafı ziyaret ederek vatandaşların şikayetlerini dinledi.

"PARTİ KURARKEN ZATEN ADAY OLDUK"

Bir vatandaşın "Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?" sorusunu Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" sözleriyle yanıtladı.

"BENİM AKRABAM ZENGİN OLMADI"

"Neden ayrıldınız?'" sorusu üzerine de Davutoğlu, yanındaki esnafı işaret ederek şöyle konuştu: "İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip bey eğer memleketi düzgün yönetseydi 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir."

"SEN ONLARIN PEŞİNDEN GİT TAMAM"

Tartıştığı vatandaşı bir türlü ikna etmeyi başaramayan Davutoğlu, "Sen onların peşinden git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlerle devam et sen." dedi.