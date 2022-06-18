"AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanıt veren Davutoğlu, yanıtıyla esnafı bir türlü ikna edemedi - Son Dakika
Üye Girişi

"AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanıt veren Davutoğlu, yanıtıyla esnafı bir türlü ikna edemedi

18.06.2022 01:01

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen "AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanındaki esnafı işaret ederek "İşte bu yüzden. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu." cevabını verdi. Anlattıkları karşısında vatandaşın ikna olmadığını gören Davutoğlu, "Sen onların peşinden git tamam devam et." dedi.

Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kadirli ilçesinde Cuma namazı sonrası Çamlıkahve'de esnafı ziyaret ederek vatandaşların şikayetlerini dinledi.

"PARTİ KURARKEN ZATEN ADAY OLDUK"

Bir vatandaşın "Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?" sorusunu Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" sözleriyle yanıtladı.

"BENİM AKRABAM ZENGİN OLMADI"

"Neden ayrıldınız?'" sorusu üzerine de Davutoğlu, yanındaki esnafı işaret ederek şöyle konuştu: "İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip bey eğer memleketi düzgün yönetseydi 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir."

Esnaf ziyaretine çıkan Davutoğlu ne dediyse vatandaşı ikna edemedi! Sonunda kendisi de pes etti

"SEN ONLARIN PEŞİNDEN GİT TAMAM"

Tartıştığı vatandaşı bir türlü ikna etmeyi başaramayan Davutoğlu, "Sen onların peşinden git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlerle devam et sen." dedi.

YORUMLAR
500
Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: 'Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor' Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: 'Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor' Davutoğlu: , Osmaniye'de: 'İstediğiniz Televizyon Kanalını Seçin, İstediğiniz Pelikancı Gazetecileri de Karşımıza Oturtun. Dava Nedir, Sana da O... Davutoğlu: , Osmaniye'de: 'İstediğiniz Televizyon Kanalını Seçin, İstediğiniz Pelikancı Gazetecileri de Karşımıza Oturtun. Dava Nedir, Sana da O...
Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Başbakanlık, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanıt veren Davutoğlu, yanıtıyla esnafı bir türlü ikna edemedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 01:22:03. #1.12#
SON DAKİKA: "AK Parti'den neden ayrıldınız? sorusuna yanıt veren Davutoğlu, yanıtıyla esnafı bir türlü ikna edemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement