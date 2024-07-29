AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi

DENİZLİ (İHA) –AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözler sarf eden İsrailli bakana, "Deneyin bir kez daha görün" sözleriyle tepki gösterdi.

29.07.2024 13:49
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözler sarf eden İsrailli bakana, "Deneyin bir kez daha görün" sözleriyle tepki gösterdi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ifadeler kullanan İşgalci siyonist İsrail'in Dışişleri Bakanı, haddini fazlasıyla aşmıştır. İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanımızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, işledikleri soykırım suçlarını ve insanlık dışı eylemleri örtbas edemeyecekler. Gazze'de işlenen soykırım suçları nedeniyle adalet ve insanlık önünde hesap verecekleri gün yakındır. Katliamlarla, soykırımlarla ve cinayetlerle anılan bu terör devletinin temsilcileri, hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. Dünyanın gözü önünde masum sivilleri; kadın ve bebekleri acımasızca katleden bir yapının temsilcisinin sözleri, insanlık adına hiçbir değer taşımamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında yer almaya devam edecektir. Tarihinden aldığı misyonuyla, mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye, soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail'in hadsiz söylemlerine karşı dimdik durmaktadır" dedi.

Başkan Güngör, ayrıca sosyal medyasından yaptığı paylaşımda; "Soykırımcı İsrail'in hadsiz bakanı. Anlaşılan Davos'ta atılan Osmanlı tokadının devamını bekliyorsunuz. Gün gelecek oda olacak. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin ve tüm masumların yanında duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer liderlere benzemez. Türk milleti, diğer milletlere benzemez. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Deneyin bir kez daha görün" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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