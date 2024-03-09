AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, hizmet odaklı projelerini anlattı. Bilden, partisinin 22 yıldır ülkenin her köşesine hizmet götürdüğünü ve Diyarbakır'ın 2 milyon vatandaşının hizmetkarı olmaya aday olduklarını belirtti. Molotof, top, ateş, mermi ve silah yerine asfalt, park, çöp toplama ve iş imkanları oluşturma gibi hizmetlerle Diyarbakır'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

09.03.2024 13:39  Güncelleme: 14:11
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AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, "Biz birileri gibi molotof, top, ateş, mermi, silaha talip değiliz, artık sizin bunlara 'dur' demeniz lazım. 40 yıldır bunların bu memlekete yaptıkları hiçbir hizmet yoktur." dedi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilden, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Kulp, Silvan, Hazro, Eğil, Dicle ve Hani ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Lice ilçesinde vatandaşlara seslenen Bilden, proje ve hizmetleriyle geldiklerini belirtti.

AK Parti'nin 22 yıldır bu ülkenin her köşesine hizmet getirdiğini, getirmeye de devam ettiğini aktaran Bilden, şöyle devam etti:

"Bunların yapmış olduğu tek bir iş yok, çaktıkları tek bir çivi yok, sadece sömürü, bizim Kürt kardeşlerimizin en hassas duygularını sömürerek kendi saltanatlarını sürdürüyorlar. Onu da geçtik, bu sefer aileye saldırıyorlar. Aile bizim inancımızın bir numaralı işidir, aile olmadan bir Müslüman, bir Kürt yaşayabilir mi? Siz şundan emin olunuz ki, seçildiğimiz zaman rozetlerimizi çıkaracağız, nasıl ki, 22 yıldır hiç parti rozetine bakmadan herkesin yolunu, işini, aşını çözdüysek, kardeşleriniz olarak Diyarbakır'ın 2 milyonunun hizmetkarı olmaya adayız."

Asfalt ve park yapmak, çöpleri toplamak ve iş imkanları oluşturmak istediklerini dile getiren Bilden, herkesin huzurlu ortamda çalışmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bilden, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın rahat bir şekilde kalan ömürlerini huzurlu bir şekilde Lice'de geçirmelerini istiyoruz, biz buna talibiz. Biz birileri gibi molotof, top, ateş, mermi, silaha talip değiliz, artık sizin bunlara 'dur' demeniz lazım. 40 yıldır bunların bu memlekete yaptıkları hiçbir hizmet yoktur. Bir kıyas yapın ne olursunuz kıymetli Liceliler. Lütfen DEM Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim siz de bizim kardeşlerimizsiniz, biz düşman değiliz, sizin adaylarınızla rakibiz, sizinle kardeşiz, lütfen bizi anlayınız. Biz size gelecek vadediyoruz. Ben istiyorum ki, Lice'mizden uçak mühendisleri, mimarlar, doktorlar çıksın. Ben bir kardeşinizim, Türkiye'nin çok önemli yerlerinde görev yaptım. AFAD Başkanlığı yaptım, başka kurumlarda önemli görevlerde bulundum. Lice'den de kardeşlerimiz çıksın ve biz bu kardeşlerimize bu makamları, koltukları teslim etmek istiyoruz. Biz bu ülkeye faydalı evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Projelerimizin gerçek amacı budur."

İlçelerdeki belediye başkan adaylarının seçim bürolarının açılışlarını da gerçekleştiren Bilden'e, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz ile AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek - Son Dakika

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