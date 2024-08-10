AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, "İl Danışma Meclisi Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda gerçekleşleşen toplantıya il ve ilçelerdeki yöneticiler ile partililer katıldı.

Saat 14.00'te başlayan toplantıya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Karataş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri ile partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ocak, teşkilatın çalışmalarını değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Diyarbakır'da halkımıza en iyi hizmeti sunmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İl Koordinatörümüz ve milletvekillerimizle el ele vererek, halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılayacağız" dedi.

Ocak, toplantıda sadece yerel meselelerin değil, uluslararası vicdanın da konuşulması gerektiğini ifade ederek, " Filistin'de yaşanan zulüm hepimizi derinden etkiliyor. Filistin halkının acısı, bizim de acımızdır. AK Parti olarak Filistin'in haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz ve bu zulme sessiz kalmayacağız. Filistin'in özgürlük mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız, çünkü bu, insanlık adına taşıdığımız bir sorumluluktur" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR