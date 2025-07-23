AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım\'dan \'Terörsüz Türkiye\' açıklaması
23.07.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle alakalı açıklamalarda bulunarak sürecin buraya gelmesinin harcının şehitler ve gaziler olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle alakalı açıklamalarda bulunarak sürecin buraya gelmesinin harcının şehitler ve gaziler olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 11 Temmuz'da PKK terör örgütünün silah bırakmasının ardından 'Terörsüz Türkiye' konusunda İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Türk milleti adına devleti en üst düzeyde temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu ve tasarrufuna tamamen güvendiğini belirten Başkan Şerafettin Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti onurlu şehitlerin aziz hatıralarını ve aziz milletimizin hukukuna halel getirmeksizin büyük Türkiye ve güçlü Türkiye hedefine yürüyor. Devletimizin gücü, liderimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayeti, bir zamanlar terör batağına sürüklenmek istenen vatandaşlarımızın temsiliyetini meşru siyasal zemine transfer etmektir. Bunu sadece siyasi bir bağlılık veya kaygıdan söylemiyorum. Bu ülkede yaşayan ve bir temsiliyet makamında olan birisi olarak söylüyorum, çünkü bu ülke çok çekti. Tam 41 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Geçmiş zaman dilimi içerisinde de terörün bitirilmesi anlamında özellikle Cumhurbaşkanımızın bir çıkışı vardı, 'Gerekirse bu konuda baldıran zehri içmeye hazırım.' Ben şahsım olarak terörsüz Türkiye'nin oluşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım demişti. O zaman süreç akamete uğramıştı" dedi.

"Sürecin evrileceği yer meşru meclis çatısıdır"

Yeni bir süreçte farklı bir şekilde çok yüksek sesle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Temmuz'da açıklama yapıldığının da altını çizen İl Başkanı Yıldırım, "Açıklamalarından bazı şeyleri tekrar hatırlamakta fayda var. Bu pazarlık usulü değildir. Kapalı kapıların ardında bir şeylerin yapıldığına dair bir şeyler yoktur. Sürecin tamamen bundan sonra evrileceği yer, meşru meclis çatısı altındadır. Meclis çatısı altında da orada bulunan siyasi partilerimizin sürece katkı vermeleri gerekiyor. Bahsettiğimiz olayın sonu, inşallah ülkenin geneli anlamında, 86 milyonun büyük oranda kabul edebileceği şekilde son bulmuş olur. Zaman zaman ülke içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili farklı yaklaşımları, bakış açıları hatta soru işaretleri de olabilir. Bunlar doğaldır. Süreç içerisinde bence tamamen giderilecektir. Bunlar giderilirken çok dikkat edilmesi gereken şey, bu sürecin akamete uğramamasıdır. Çünkü bu önemli bir süreç. Bu sürece gelirken, şehitlerimizi ve gazilerimizi de hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını yad edeceğiz. Bu sürece gelindiyse, bugün bir barış umudu ve terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak bunun harcını oluşturan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onları hiçbir zaman unutmadan sürecin de bu şekilde büyük Türkiye'ye dönüşecek şekilde yolunun ve ufkunun açık olmasını istiyoruz. Soru işaretleri veya yeterince açıklanmayan konular vatandaşlarımız ve başka siyasi yaklaşımlarda rezervli durumlarda kalabilir. Buna bir itirazım yok ancak, hepimizin gerek ülke içinde gerekse de bölgede bundan sonra oluşabilecek süreçte provokasyon ya da provokatif eylemler noktasında olmamasını ümit ediyorum. Bundan rahatsız olan, ülke dışındaki Siyonist emperyalist ülke ve bunların uzantılar var. Onlar hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye'nin huzurlu bir şekilde oluşması ve büyümesine asla ve asla tahammül edemiyorlar. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Vatandaşlarımız ve bireysel anlamda bu tür oluşabilecek provokatif eylemlere belki müdahale etme şansımız yok ama en azından okumak ve anlama anlamında şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bizim bu konuyla ilgili en önemli gördüğümüz şey, bu ülkeyi ısrarla asla böldürtmeyiz, asla çiğnetmeyiz ve parçalatmayız deyip, kardeşlik hukukunun öne alındığı yeni bir sürecin Bismillah'ındayız. Sürecin sonu inşallah hayırlı olacak ve ülkemiz için de güzel şeyler olacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.