AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Gazetecileri Yemek Organizasyonuyla Kutladı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, düzenlediği yemek organizasyonuyla gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' sebebiyle Eskişehir'de çalışan basın mensupları için bir yemek organizasyonu düzenledi. Hatipoğlu, düzenlenen yemek organizasyonunda gazetecilere seslendi.

"Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, konuşmasına basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Hatipoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman bir kelime kullandım. Eskişehir'de yerel basın, Eskişehir'de Eskişehir'in emniyet sübabıdır. Bunu hep şunun için söyledim, Eskişehirspor'da çalışırken biz ve yönetici arkadaşlarımız her zaman yerel basından çekinmişizdir. Çekinmişiz derken yanlış anlamayın, yerel basının yazdığı bizim hakkımızda bir eleştiri toparlanmamıza sebep olmuştur. Yani yerel yöneticilerin yerelde yaptıkları hataları gazetelerin yazması, köşe yazarların uyarması çok önemlidir ve yerel yöneticiler bu yazılardan sonra yaptıkları faaliyetlerde kendine çekidüzen verirler. Daha iyi hizmet etmeye çalışırlar. Bu sebepten bizim yerel basınımız gerçekten Eskişehir'in emniyet subabıdır. Tabii siyasete girdikten sonra türbülanslı zamanlarım oldu. Sizler de biliyorsunuz ana basında Türkiye'deki basında birçok karalama kampanyalarıyla karşılaştım. Tabii ben her zaman olduğu gibi tüm eleştirilere açığım ama yalan haberlerin hiçbirine açık değilim. Bunları ana akım medyada gördük ama hiçbir yalan haberi yerel gazetelerimizde görmedik. O yüzden yerel basınımızı bir kez daha kendilerinin duruşlarından dolayı, ilkeli haberciliklerinden dolayı burada hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizden razı olduğumu söylüyorum. Çok fazla siyasete, seçimlere girmek istemiyorum ancak size müjdeli bir haber vermek istiyorum. İnşallah çıktığımız yolda 31 Mart'ta seçimleri kazandığımız takdirde bazı konularda yerel basına desteklerimiz olacak. Ben de ucundan kıyısında sizler gibi bir süre basınla ilgilendim. Yeğenim vasıtasıyla bir gazete sahibiydim, bir kısım medyayla uğraştık ancak gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Kendi gazetemdeki arkadaşlarımız benim başka şirketlerimdeki arkadaşlarımın pozisyonlarına, gelirlerine baktığımda gazetelerdeki, basın mensuplarımızın internet haberi yapan haber ajanslarının televizyonlarda çalışan arkadaşlarımızın organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördüm. Tabii bu Eskişehirimizin yerel basınının en büyük sorunudur çünkü basının özgür olabilmesi basının irade koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Bizim Eskişehir'deki basınımız her türlü koşula rağmen yine yalan haber yapmıyor. Doğru haberle, ilkeli haberle yoluna devam ediyor. Ancak AK Parti Belediyeciliğinde eğer Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olursam yerel basına büyük bir destek vereceğim. Basını desteklemek, Eskişehir'i desteklemektir. Basının güçlü olması, basının özgür olması, basının kendine güvenmesi Eskişehir'i de, belediyemize de çok fayda olacaktır."

"Yerel basınımız hakikaten güçlü kuvvetli"

Düzenlenen organizasyonda AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de gazetecilere seslendi. Gazeteciler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dönmez, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Dönmez, Gazetecilik zor meslek. Ben bizzat şahidim. Hakikaten insanın gazetecilikte özgün içerik, özgün yazı üretmesi her zaman için çok değerli. Elbette bir haber aktarımı konusu, bir olayı aktarma konusu var. Klasik anlamda muhabirliği kastediyorum. Bunlar da önemli ama bugün geldiğimiz bu dönemde artık haber aktarımı konusu gazetecilerin de dışında gelişmeye başladık. Yani bir mahallenizde bir trafik kazası olduğunda bir vatandaş telefondan çıkıyor bir iki satırda yazı yazarak bir gazeteci gitmeden önce bunu haberleştirebiliyor. Dolayısıyla rakibiniz çok arkadaşlar. Her cebinde telefonu olan, iyi kötü sosyal medyada hesabı olan herkes sizin rakibiniz gibi gözüküyor ama işin usulü açısından yani gazetecilik mesleğinin hakkını verme açısından bakarsanız da rakipsizsiniz, bunu da kabul ediyorum. Yerel basına gelince Eskişehir'e geldiğimde şunu gördüm; yerel basınımız hakikaten güçlü kuvvetli. Yani birçok arkadaşımız, gazetemiz neredeyse ulusal basın kalitesinde içerik üretebiliyor bu son derece sevindirici" dedi. - ESKİŞEHİR