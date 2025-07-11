AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükerşen'e 10 Soru

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kuruluşunda yer aldığı ve başkanlığını yaptığı Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) kayyum atanması konusunda bir açıklama yaptı. Albayrak, Yılmaz Büyükerşen'e ve iddianamede adı geçen şahıslara 10 soru yöneltti.

Açıklamasında, kamu kaynaklarının bir aile etrafında toplandığına dair kapsamlı iddiaları gündeme taşıyan Başkan Albayrak, yaşanan iddialara ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket yapılarında şeffaflık çağrısında bulundu. 1978 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl Anadolu Üniversitesi rektörlüğü yapmış, 18 Nisan 1999 tarihinden itibaren 5 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz Büyükerşen'e ve iddianamede adı geçen şahıslara 10 soru yönelten Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversitesi'nin milyonlarca lira geliri neden üniversitenin doğrudan kontrolü dışındaki vakıf ve şirketlere aktarılmıştır? ESBAV, EDEV, ETAM A.Ş., Tuna Turistik A.Ş. gibi yapılar aracılığıyla yüz milyonlarca lira değerindeki mal varlıkları nasıl ve hangi yöntemlerle Yılmaz Büyükerşen'in damadı Yavuz T.'nin de içerisinde bulunduğu bir aile etrafında toplanmıştır? Anadolu Üniversitesi parasıyla alınan Marmaris Turunç'taki yazlık misafirhane ve Alanya'daki lüks turistik bir otel, neden bugün şahsi kullanımda ve özel tasarruf altındadır? Neden üniversitenin kullanımında değildir? Kamu kaynağıyla alınmış mülklerin, özel şirketlere devredilerek sonrasında aile fertlerinin hisse sahibi yapıldığı bu sistematik yapı iddiaları "kamudan mala el koyma" modeli değil midir? Anadolu Üniversitesi'nin parasıyla kamulaştırılan arazilerin tapusu neden Yılmaz Büyükerşen'in başkanı olduğu ESBAV Vakfı'na geçirilmiştir? Ardından neden tekrar üniversiteye satılmıştır? Üniversitenin tüm Türkiye çapındaki açıköğretim sistemi için yapılan lojmanlar, sınav matbaaları, ulaşım, gibi harcamalar neden yalnızca ETAM A.Ş. üzerinden yürütülmüştür? Bu şirket bir para transfer merkezi midir? Belediye şirketlerinden elde edilen gelirler hangi gerekçeyle Mima İnşaat ve Art Mekan isimli aile şirketlerine aktarılmıştır? Belediyeye ait yüzlerce milyonluk mülk ve taşınmazın kontrolü neden birkaç aile bireyinin hissedar olduğu şirketlere bırakılmıştır? Sayıştay raporlarının 2019 yılı itibariyle tespit ettiği onlarca usulsüzlük neden dikkate alınmamış, bu konularda hangi adımlar atılmıştır? Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan belediye adına tescil edilmiş taşıtların listesine göre kamu adına tescilli olup belediye envanterinde yer almayan 96 araç nerede, kimlerin kullanımındadır?"

"Kent evi süreci kamu zararı mı doğurdu?"

Albayrak, "Bunlara ek olarak ayrıca, 2008'de başlayıp 2014'te tamamlanan Kent Evi ihalesinde yaşanan gecikmeler, iptaller ve ihale değişiklikleri nedeniyle kamu ne kadar zarara uğratılmıştır? Bu süreçte yüklenici firmaya ödemeler neden yapılmamış, hak edişler hangi gerekçeyle engellenmiştir? Sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır? Bu işin sorumluları daha sonra ödüllendirilmiş midir? ESKİ'ye yapılan atamalarla siyasi veya kişisel ödül mekanizmaları mı işletilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şeffaflık istiyoruz"

Kamu adına, Eskişehir halkı adına sorduklarını anlatan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Kamu malları bugün nasıl oldu da bir ailenin mülkü haline gelmiştir? Yüzlerce milyonluk okul, otel, yazlık, arazi Hangi gelirle, hangi emekle, hangi hakla bu kişilerin üzerlerine geçmiştir? Bu sorular cevapsız kalmamalıdır. Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) kayyum atanmasına dair hukuki sürecin ve devamındaki gelişmelerin Eskişehirli hemşehrilerimiz adına sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim" dedi. - ESKİŞEHİR