AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretlerde bulundu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kentte ziyaretler gerçekleştirdi.

Gürcan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tepebaşı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, görev başındaki polislerle sohbet ettiklerini belirtti.

Ramazanın paylaşma ve birlik ruhunu birlikte hissettiklerini ifade eden Gürcan, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretinde bulunan Gürcan ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında görev başında şehit düşen Eyüp Dereli'nin ailesini evlerinde ziyaret ederek, beraber iftar yaptı.

Gürcan, hane ziyaretlerinde de bulundu.