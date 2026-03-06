AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Komisyonu Üyesi Ali Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE"

Şahin, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasinin küresel barış açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Şahin, yaklaşık üç yıl önce Arjantin Parlamentosu'na gerçekleştirdiği ziyarette Arjantinli milletvekillerinin, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk ve özellikle tahıl koridoru girişimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini hatırlattı.

Arjantinli parlamenterlerin, söz konusu girişimin yalnızca bölgesel değil küresel etkileri olduğuna dikkat çektiğini belirten Şahin, "Tahıl koridoru anlaşması hayata geçirilmeseydi Afrika'da büyük bir açlık krizi başlayacak ve bu kriz Afrika'dan Latin Amerika kıyılarına kadar uzanabilecek kontrol edilemez göç dalgalarını tetikleyebilecekti değerlendirmesini yaptılar" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİPLOMATİK TEMASLARINI AKTARDI

Türkiye'nin kriz bölgelerinde güven veren bir aktör olarak öne çıktığını ifade eden Şahin, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladığı Pakistanlı bir siyasi parti temsilcisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sona erdirilmesi için arabuluculuk rolü üstlenmesini talep ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika Boynuzu'ndaki diplomatik girişimlerine de değinen Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerilimin sona ermesi için yoğun diplomasi yürüttü ve önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKYE SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Şahin ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri hatırlatarak, "Edi Rama, 'Bana Erdoğan'ı neden sevdiğimi soruyorlar. Ben de onlara Erdoğan söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir lider diyorum' ifadelerini kullanmıştı" dedi.

Türkiye'nin ilkesel duruşu ve değerler temelli diplomasisi sayesinde küresel barış ve istikrar açısından güvenilir bir aktör haline geldiğini belirten Şahin, İran ile ABD arasında geçmişte yürütülen müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda devam etmesi halinde bugün yaşanan gerilimlerin ortaya çıkmayabileceğini ifade etti.

Ali Şahin, mevcut uluslararası krizlere de değinerek, "Dünyanın anlamakta zorlandığı ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesinde de en güçlü diplomatik kapasiteye sahip aktörlerden biri Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrar için sorumluluk almaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.