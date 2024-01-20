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AK Parti Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta - Son Dakika
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AK Parti Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı olarak Hasan Tahsin Usta'yı gösterdi. Usta, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olup kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerinde proje mühendisi olarak başlayan Usta, birçok önemli görevde bulunmuş ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta
20.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:36
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ise Hasan Tahsin Usta' oldu.

AK PARTİ GAZİOZMANPAŞA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR ?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumlu bir isimdir. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi almıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

BÜROKRASİ, SİYASİ VE STK HAYATI

Kariyerine İstanbul Metro Projeleri'nde proje mühendisi olarak görev yaparak başlayan Usta, Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama gibi alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapıldığı özel bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Sivil Toplum Örgütleri'nde de aktif olarak görev almış olan Hasan Tahsin Usta, Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı, Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Esnaf Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

1994 yılında yerel yönetimler eğitimi almış olan Hasan Tahsin Usta, 1994-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Aynı şekilde 1999-2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyon Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.31 Mart 2019 Seçiminde Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı zamanda 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçiminde de tekrardan Ak Parti tarafından aday gösterilmiştir.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hasan Tahsin Usta, AK Parti, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta - Son Dakika
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