AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bergama ve Kınık'ta seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bergama ve Kınık'ta seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bergama ve Kınık\'ta seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bergama ve Kınık'ta seçim çalışmalarını sürdürdü. İnan, Bergama'da esnafı ziyaret ederek Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer için destek istedi. İlçede iftar programına katılan İnan, seçimlerde iyi sonuçlar alacaklarını belirtti. Kınık'ta ise İnan, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in hizmetlerini övdü ve Kınık'a dair hayallerinin henüz bitmediğini söyledi.

29.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarını Bergama ve Kınık'ta sürdürdü.

Bergama'da esnafı ziyaret eden İnan, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer için vatandaşlardan destek istedi. İlçede iftar programına katılan İnan, Cumhur İttifakı olarak seçimlerde tüm illerde ve ilçelerde çok iyi neticeler alacaklarını söyledi.

İnan, Bergama'da eser ve hizmet siyasetinin devam edeceğini belirterek,"Yatırımlarımız kesintiye uğramayacak. İstikrar Bergama'da sürecek. Bazı ilçelerimizde acı tecrübeler yaşadık. Bu durumu Bergama'ya yaşatmayacağız. Şehrimize aynı aşkla hizmet edeceğiz. Bergama, parlayan yıldız olmaya devam edecek." dedi.

CHP'li yerel yönetimlerin vatandaşlara hak ettiği hizmeti veremediğini savunan İnan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi binası Konak'ta. Daha oradaki hemşehrilerimize hizmet götüremiyorlar. Karabağlar ve Bayraklı'daki hemşehrilerimize hizmet götüremiyorlar. Gözlerinin dibindeki yerlere dahi hizmet götüremiyorlar. Kınık'a nasıl hizmet getirecekler?" diye konuştu.

Kınık'ta da vatandaşlara hitap eden İnan, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in 10 yıllık görev süresi boyunca İzmir'in birçok ilçesinde olmayan hizmetleri Kınık'ta hayata geçirdiğini belirterek, "Kınık'a dair hayallerimiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bergama ve Kınık'ta seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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