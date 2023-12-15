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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: İzmir'deki hizmetsizlik ve geri kalmışlık farkında - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: İzmir'deki hizmetsizlik ve geri kalmışlık farkında

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki hizmetsizlik ve geri kalmışlığın farkında olduklarını belirterek, yerel seçimlerde büyük bir zafer elde etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: İzmir\'deki hizmetsizlik ve geri kalmışlık farkında
15.12.2023 - 22:51,
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisinin kadroları da İzmir'deki hezimetin, hizmetsizliğin, İzmirli hemşehrilerimizin şikayetlerinin ve son 25 senedir İzmir'i ne kadar geriye götürdüklerinin farkında." dedi.

Partisinin Çiğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden İnan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yerel yönetimler partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir yerel seçim yaşayacağını belirten İnan, şunları dile getirdi:

"2023 seçiminde çok önemli bir zafer elde ettik. Yerel seçimlerde elde edeceğimiz bu zaferi taçlandırmak istiyoruz. Yüzyılımızın gerçekliğiyle birlikte belediyecilik hizmetleri de güncellendi. AK Parti, en güncel siyasi hareketlerden bir tanesi. Belediyecilikte de böyle. Hem yüzyılımızın ihtiyaçları hem gençlerimizin ihtiyaçları hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda AK kadrolarımızı en hızlı bir şekilde açıklayacağız. Yerel seçimler için kampanyamızı başlatacağız ve tüm seçim çevrelerinde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer elde edeceğimize canıgönülden inanıyorum."

İnan, İzmir'in 25 senedir CHP'li belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini, kentte şehirciliğin çöktüğünü savundu.

Mart ayındaki seçimlerde İzmir'i AK belediyecilikle tanıştırmak istediklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"En hızlı bir şekilde İzmir'imizi altyapısıyla, üstyapısıyla AK Parti belediyeciliğiyle birlikte 25 senede oluşan cari açığı kapatmış olacağız. Bunun için de kolları sıvadık. İzmirli hemşehrilerimize bu talebi iletiyoruz. İnşallah İzmirli hemşehrilerimizin yoğun bir desteğiyle bu neticeye en yakın durumdayız. CHP'ye 25 senedir İzmirli hemşehrilerimiz çok yoğun bir kredi tanıdı. Hepsi belediye başkanlarından şikayetçi. Amma velakin Cumhuriyet Halk Partisine de gönül verdiklerini bize ifade ediyorlar ama bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin belediyecilik noktasının ne kadar sınıfta kaldığını da İzmirli hemşehrilerimiz her yağmurda, her çamurda ve her bir afette altyapının çöktüğünden dolayı aşırı mağduriyeti yaşıyorlar. Bu mağduriyetler artık birikti. Bu mağduriyetlerin çözümünün de AK Parti belediyeciliği olduğunu da gayet iyi biliyorlar."

"Artık ülkeler yarışmıyor, şehirler yarışıyor"

İnan, 2019 yerel seçimlerinde aldıklarının çok daha üzerinde oy alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kazanacaklarını dile getirdi.

İzmir genelinde CHP'li belediyelerin yapmadığı hizmetler nedeniyle vatandaşların sıkıntılar yaşadığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin kadroları da İzmir'deki hezimetin, hizmetsizliğin, İzmirli hemşehrilerimizin şikayetlerinin ve son 25 senedir İzmir'i ne kadar geriye götürdüklerinin farkında. Artık ülkeler yarışmıyor, şehirler yarışıyor ve bugün Cumhuriyet Halk Partisinin son 20 senedir ortaya koyduğu o kötü belediye anlayışı İzmirli gençlerin ve çocukların geleceğinden birçok zaman çaldı. Bu noktada Tunç Soyer de Cumhuriyet Halk Partisinin gelmiş geçmiş en kötü belediye başkanı olarak da İzmir tarihine işlendi. İzmirli hemşehrilerimize sokak sokak hizmet götürmenin derdinde olacağız. Bir kere dahi olsa AK Parti'li belediyeciliği şehrimizle tanıştırıp bu aradaki cari açığı, farkı kapatmak istiyoruz. İzmirli hemşehrilerimize sesleniyoruz: Bir sefer dahi olsa hizmete İzmirli hemşehrimiz, gençler ve kadınlar kavuşsun. Bu konuda talebimizin geri çevrilmeyeceğini de canıgönülden umuyoruz."

İlçe Başkanlığının ardından İnan, Çiğli esnafını ziyaret ederek yerel seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Gençlik, İzmir, Son Dakika

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