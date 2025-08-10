AK Parti Gençlik Kolları Kampı'nda Erdoğan'a Destek Vurgusu - Son Dakika
AK Parti Gençlik Kolları Kampı'nda Erdoğan'a Destek Vurgusu

AK Parti Gençlik Kolları Kampı\'nda Erdoğan\'a Destek Vurgusu
10.08.2025 18:09
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Tüm Türkiye'de gençlerin bir numaralı lideri var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Strateji ve İstişare Kampı başladı. Kamp öncesi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gazetecilere açıklama yaptı. İbiş, "Bugün burada Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından bir tanesini gerçekleştiriyoruz. 'Türkiye'nin gücü AK Gençlik' diyerek burada Strateji ve İstişare Kampımızı 81 il başkanımız, 81 il gençlik kolları başkanımız, 922 ilçe gençlik kolları başkanımız, Genel Merkez MYK ve MKYK üyelerimizin katılımlarıyla AK Parti'nin büyük gençlik istişare ve değer değerlendirme kampını gerçekleştiriyoruz. Malumunuz bundan bir ay önce AK Parti, 32'nci İstişare Kampı'nı gerçekleştirmişti. Bugün de gençlik anlamında tüm Türkiye'deki genç yöneticilerimizle, 81 il başkanımızla, 922 ilçe gençlik kolları başkanımızla birlikte burada gençliğimizin en büyük kampını gerçekleştiriyoruz. Bugün burada sadece bir kamp gerçekleştirmeyeceğiz. Sadece yapacağımız toplantılarla kalmayacağız. Çok farklı bir kampa hep birlikte giriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK YAPILANMASIYIZ'

Türkiye'nin en büyük gençlik verisiyle kampa girdiklerini belirten Yusuf İbiş, "Öncelikle 7 bölgede 10 bin kişinin katılımıyla bir gençlik araştırması gerçekleştirdik. Profesyonel bir gençlik araştırması. Burada gençlerin eğilimi, gençlerin görmek istediği gençlerin duymak istediği konular, gençlerin bu zamana kadar yaptığımız icraatlarla birlikte bundan sonra nelerin içinde olduğu, gençlerin nasıl bir Türkiye hayal ettiğini çok iyi bir şekilde analiz ettik. Bu analizlerimizin en büyük çıktısını bugün burada tartışacağız. Ama ilk sonuçlardan görüyoruz ki tüm Türkiye'de gençlerin bir numaralı lideri var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun üzerine, gençlerin beklentisi üzerine konuşacağız. Gençlerin beklentisi üzerine tartışacağız. AK Parti Gençlik Kolları olarak 1 milyon üyesi ile Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasıyız" diye konuştu.

'KAPANIŞI CUMHURBAŞKANIMIZ YAPACAK'

Gençlerin talepleri ve istekleri üzerine çalıştaylar gerçekleştireceklerini ifade eden İbiş, "Bugün Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala'yla birlikte 'Bismillah' diyoruz. Yarın yine genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımızla birlikte devam edeceğiz. Türkiye'de önemli gençlik çalışmalarına imza atan kıymetli Bilal Erdoğan ağabeyimizi ağırlayacağız ve sonrasında genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımızla birlikte pazartesi ve salı günleri devam edeceğiz. Yine 6 tane atölyemiz var. Bu atölyelerde sosyal medyadan liderliğe, etkili hitabetten etkili konuşmaya kadar birçok alanda atölyelerimiz olacak. Alanında uzman kişiler atölyelerimizde ilçe başkanlarımızın seçtiği alanlara göre ilçe başkanlarımızın yönlendiği alanlara göre buralarda çalışmalarını sağlayacak, buralara katkı sağlayacak, kendi istediği alanlarda, kendi istediği eğitimlerde bulunarak bu şekilde yoluna devam edecek. Kampımızda bizi yine en heyecanlandıran noktalardan bir tanesi de kapanışı çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla buradaki ilçe başkanlarımızla birlikte, il gençlik kolları başkanlarımızla birlikte hep beraber AK Parti Genel Merkezi'nde, evimizde, yuvamızda gençlerin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte de çarşamba günü de kapanışımızı yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

