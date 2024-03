Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Kazanma imkanı hiç bulunmayan partilerin mangalda kül bırakmadığı bir dönem içerisindeyiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Aksaray'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada davetlilere hitaben bir konuşma yapan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır güçlü bir şekilde devletin başında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız 22 yıldır devletin başında, devleti idare ediyor. Belki dünya tarihinde böylesine bir başarı görülmemiş. Bakın, her seçimde, bu sanıyorum 15. sandık, önümüze gelen 15. sandık. Her sandıkta birinci çıkan, her sandıkta kendini tazeleyen, her sandıkta vatandaşın verdiği mesajı en iyi şekilde alan bir siyasi lider. Son çeyrek yüzyılda, son yarım yüzyılda böyle bir lider dünya tarihinde var mıdır bilmiyorum" dedi.

Seçim çalışmalarına ve ekonomik göstergelere değinen Elitaş, "Enflasyonu artırmayacak, ekonomik krizi tetiklemeyecek hesap kitap içerisinde bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Ekonomiyle ilgili her şey düzelebilir, her bir sorunu çözebiliriz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki kararlı olun, yeter ki hazır olun, yeter ki ekibiniz güçlü olsun. Güçlü bir liderin kurduğu ekiple birlikte şu seçim sürecinde herkesin vaat ettiği, vaatlerin uçuştuğu, hiç kimsenin, özellikle hiç etkisi olmayan, kazanma imkanı hiç bulunmayan partilerin mangalda kül bırakmadığı bir dönem içerisindeyiz. Bu ekonomik sıkıntılar az olan gelirimizin, alım gücümüzün az olduğu bir süreçte bu ekonomik sıkıntılar içerisinde böyle vaatlere inanan, anlarla etkilenen değerli kardeşlerimize diyorum ki ne olur bakın bugüne kadar 15 sandıkta Cumhurbaşkanımızı desteklediniz, 31 Mart tarihinde de, 2028 seçimlerine giderken bizim 4 yıllık seçimsiz sürecimizde Cumhurbaşkanımızın elini güçlü kılabilmek için yerel seçimlerde de bundan sonra da desteklemenizi istirham ediyorum. Çünkü 31 Mart'tan sonra 4 yıl Türkiye'de istikrar şart. İstikrarın olması için de arkasında bir halk desteğinin olması şart. Ümit ediyorum Aksaraylı hemşehrilerimiz aynı desteği, bugüne kadar verdikleri destekleri aklıselim içerisinde, sağ duyu içinde 31 Mart tarihinde sandığa gittiklerinde gösterecekler diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Herkesin bir engelli adayı olduğu hayatımızda önemli bir hizmet açığıydı bu"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise açılışı yapılan engelsiz yaşam merkezi hakkında bilgiler vererek, "Toplumumuzun aşağı yukarı yüzde 12,5'ini oluşturan ve herkesin bir engelli adayı olduğu hayatımızda önemli bir hizmet açığıydı bu. Göreve geldikten sonra da bunu en güzel, en layıkıyla nasıl yerine getiririz çabasıyla mücadele içerisine girdik. Başta büyükşehirler olmak üzere bu işin en güzel icra edildiği şehirleri gezdik, dolaştık ve engellilerimizin de beklentisine kulak vererek bu sürece başladık. Hamdolsun bugün de bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezimiz sadece engellilere hizmet etmenin yanında ailelerine de biraz zaman ayırma, ailelerinin de burada vakit geçirmelerine imkan sağlayacak. İki yönüyle de güzel bir hizmet olduğunu müşahede ediyoruz. Buradan da engellilerimizin ziyadesiyle faydalanmasını ve Aksaray'ımızda engelli bireylerimizin aileleriyle birlikte mutlu, mesut bir yaşam sürmeleri en büyük gayemiz, amacımız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokolün ve özel çocukların katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte engelsiz yaşam merkezini gezen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, faaliyetler ve eğitim alanlarıyla ilgili bilgiler aldı. - AKSARAY