AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: 22 yıllık hizmet dönemimizde 85 milyonun hayatına dokunan eserlere imza attık

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 22 yıllık hizmet dönemimizde 85 milyonun her ferdinin hayatına dokunan eserlere ve hizmetlere imza attık." dedi.

Uygur, Nevşehir'de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım programında, AK Parti'nin milletin talep ve beklentilerini karşılamak üzere siyasi ve erdemliler hareketi olarak doğduğunu belirtti.

Uygur, AK Parti'nin her daim vatandaşın sesine kulak verdiğini, hizmet ve politikalarını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde vatandaşların beklentisi doğrultusunda oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyeciliği ile yıllar önce tanıştığını, milletin de desteğini esirgemediği kaydeden Uygur, şöyle konuştu:

"Türkiye nereden nereye geldi. AK Parti siyasi hareket yolculuğuna nasıl bir Türkiye ile başladı ve bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız, bu süreç içinde hem hak ve özgürlükler anlamında hem de diğer alanlarda gelişme katedildi. Türkiye, sağlık ve ulaşım alanında içler acısı bir haldeydi. Ekonomik anlamda onlarca bankanın battığı, binlerce şirketin iflas ettiği, on binlerce kişinin işsiz kaldığı noktalardan başladık siyaset yolculuğumuza. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 22 yıllık hizmet dönemimizde 85 milyonun her ferdinin hayatına dokunan eserlere ve hizmetlere imza attık."

" Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açtık"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Uygur, "Savunma sanayisinde İHA ve SİHA'larımızla, TCG Anadolu Gemisi ile Karadeniz'de keşfettiğimi doğal gaz, bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağı'nda keşfettiğimiz petrolümüzle, Yusufeli Barajı'mızla, gözyaşları içinde banttan indirip şimdi yollarımızda dolaşan TOGG'umuzla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açtık." diye konuştu.

Genel seçimlerde bir arada olan altılı masanın milletten teveccüh görmediğini dile getiren Uygur, "Gelinen noktada her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Artık o ittifaktan eser kalmadı, kendi içlerinde birbirlerine düşmüş durumdalar. Odak noktası millet olmayınca neticenin nasıl olacağına hem bizler hem bütün milletimiz şahitlik etti." ifadelerini kullandı.

Programda katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de AK Parti iktidarında büyüyen ve gelişen Türkiye'nin birçok badireyi geride bıraktığını söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti'nin sandıktan başarılı çıkacağını belirten Gizligider, şöyle konuştu:

"Bizim bütün belediye başkanlarımızın ismi aynıdır. Kozaklı'dan Derinkuyu'ya, Hacıbektaş'tan Avanos'a hepsinin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'lar başarısız olamaz. Bugün itibarıyla Türkiye'de aday tanıtım programları sona eriyor. Her zaman seçim varsa, milletle buluşma varsa son noktayı AK Parti koyar. Geçtiğimiz dönemlerde görev yapmış bütün kardeşlerimiz başta olmak üzere her birine şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın da selamla konuşması yaptığı programda, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.