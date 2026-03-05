Büyükgümüş'ten Büyük Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Büyükgümüş'ten Büyük Türkiye Vurgusu

05.03.2026 20:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Dünya mazlumlarına umut olacak, bölgemizde çatışmaları sona erdirecek yeniden haktan, hukuktan, adaletten yana bir düzenin tüm insanlık için oluşmasını temin edecek büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz.

Büyükgümüş, AK Parti Bayburt İl Başkanlığında, İl Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve partililerle bir araya geldi.

Ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat İftarı"na katılan Büyükgümüş, kuruluşundan bugüne birliği ve beraberliğiyle yoluna her zaman güçlenerek devam eden kutlu bir teşkilatın mensubu olmaktan iftihar ettiklerini söyledi.

Büyükgümüş, sayılarını artırarak geleceğe çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini belirtti.

Ramazanda yaptıkları çalışmalara değinen Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sıktığımız elde, her konuk olduğumuz hanede de zihinlerine, gönüllerine partimizin, mücadelemizin, liderimizin mesajlarını ulaştırdığımız her bir kardeşimizle adeta dua ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz. Dünya mazlumlarına umut olacak, bölgemizde çatışmaları sona erdirecek yeniden haktan, hukuktan, adaletten yana bir düzenin tüm insanlık için oluşmasını temin edecek büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz."

Büyükgümüş, Bayburt'ta teşkilat çalışmalarını değerlendirdiklerini ve ilerleyen döneme dair yol haritalarını şekillendirdikleri istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada iftar sofrasında da geçmişten günümüze Bayburt'ta davamızın, mücadelemizin bayraktarlığını yapan siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. İnşallah bu sofralardaki birlik beraberliğimizle yaptığımız tüm çalışmalardan elde ettiğimiz bereketle, kararlılıkla, milletimizin duasıyla inşallah 2028 yılında yapacağımız seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Gün boyu sohbet ettiğimiz, istişare ettiğimiz tüm teşkilat mensuplarımız da bu kararlılığı, bu heyecanı gördüm."

Bayburt'un her zaman lideriyle ve AK Parti'nin mücadelesiyle birlikte olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "İnşallah Bayburt'un enerjisiyle, kararlılığıyla yolumuzu aydınlatmaya, daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ile AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da programda birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

