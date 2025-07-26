AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Erzurum'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye ile çok daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Terörün 40 yılda maliyeti yaklaşık 2 trilyon dolar." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceği en önemli başlığın "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyledi.

Bu hedefte adım adım ilerlendiği ifade eden Büyükgümüş, terör örgütünün tüm dünyanın gözü önünde silahlarını yaktığını ve bu sürecin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini aktardı.

"Meclisteki özel komisyon bu gelişmeleri takip edecek"

Büyükgümüş, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bitmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meclisteki özel komisyon bu gelişmeleri takip edecek. Yani silah bırakılıyor mu, silahla aralarında mesafe koyuyorlar mı? Bunu başardığımızda 'Terörsüz Türkiye' ile çok daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Terörün 40 yılda maliyeti yaklaşık 2 trilyon dolar. Her yıl 50 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye adeta prangalara vurulmuş şekilde buradan alamıyor. 11 ilimizde deprem yaşadık. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Buradaki tüm konutların, yolların, okulların, hepsinin maliyeti 100 milyar dolar. Yani her yıl 5-6 şehrimizi altyapısıyla üstyapısıyla yeniden inşa edecek bir kaynak. İnşallah Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımızda bu kaynağımızı milletimizle, esnafımızla, emeklimizle, işçimizle, öğrenci kardeşimizle buluşturacağız."

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya vurgu yapan Büyükgümüş, "Dünyada huzur için barış için kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Bugün savunma sanayimiz yüzde 80 oranında milli ve güçlü teknoloji seviyesine ulaştı." dedi.

"Böyle siyaset bizden uzak olsun"

Bazı belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk davalarına da değinen Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İstanbul'da ve diğer illerde davayı açanlar Cumhuriyet Halk Partili. Gelip burada 'yolsuzluk, arsızlık, uğursuzluk' var diye mahkemelere müracaat edenler Cumhuriyet Halk Partili. Davaya müdahil olanlar Cumhuriyet Halk Partili. Kendi içlerindeki rant mücadelesini, kendi içlerindeki koltuk mücadelesini siyasetin merkezine taşımaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki yargı da bunu araştırmasın. Böyle bir iş olur mu? Bir siyasi parti milletin sorunlarını çözmek için vardır. Bu CHP bir acayip. CHP kendi içlerindeki sorunu milleti bölüp, parçalayarak siyaset yapıyor. Böyle siyaset bizden uzak olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, 2028 seçimlerinde bir hedefleri olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçip yola daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz, motivasyon kaynağımız, vizyonumuz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.