AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar programında konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar programında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova\'da partisinin iftar programında konuştu Açıklaması
07.03.2026 21:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Karabağ özgürse, Ayasofya'nın minarelerinden Allahu Ekber nidaları yükseliyorsa, Libya'da soykırım yaşanmıyorsa, Suriye'de barış, huzur, refah hakimse bu Cumhur İttifakı sayesindedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Karabağ özgürse, Ayasofya'nın minarelerinden Allahu Ekber nidaları yükseliyorsa, Libya'da soykırım yaşanmıyorsa, Suriye'de barış, huzur, refah hakimse bu Cumhur İttifakı sayesindedir." dedi.

Yalova Valiliği ziyareti ve koordinasyon toplantısının ardından partisinin Altan Kültür Merkezi'nde verdiği iftar programına katılan AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatları olarak büyük bir coşkuyla, heyecanla herkesin yanında olma inancıyla ramazan çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Büyük ve güçlü Türkiye ideali olarak ifade ettikleri dava ve mücadele için tavırları, varlığı ve duruşlarıyla dua ettiklerini anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"İnşallah şu bereketli sofralardan elde ettiğimiz samimiyetle, teşkilatımızın gayretiyle bugün tüm dünyada özgürlüğün, adaletin elhamdülillah savunucusu, bayraktarı bir Türkiye varsa bu şüphesiz Cumhur İttifakı sayesindedir. Bugün Karabağ özgürse, Ayasofya'nın minarelerinden Allahu Ekber nidaları yükseliyorsa, Libya'da soykırım yaşanmıyorsa, Suriye'de barış, huzur, refah hakimse bu Cumhur İttifakı sayesindedir. Sayın Devlet Bahçeli ile liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşçe verdiği mücadele sayesindedir. İnşallah ittifakımızın gücüyle, teşkilatlarımızın sahadaki kararlılığıyla, duruşuyla, cesaretiyle şu sofralardaki birlik beraberliğimiz, kardeşliğimizle inşa edeceğimiz güçlü çalışmalarla Allah'ın izniyle hedefimiz net pusulamız net. 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Buna milletimizin ihtiyacı var. Dünya mazlumlarının bizden umut bekleyen tüm mazlumların ihtiyacı var."

Büyükgümüş, dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemde Türkiye'nin barışın, refahın, huzurun temsilcisi olmasını, adaleti sağlayacak güçlü duruşu sahada daha da hakim kıracak bir tavrı hep birlikte inşa edeceklerini kaydetti.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise bir arada mutluluk ve huzurla iftar yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve dünyaya örnek olan dış siyasetiyle şu an çok huzurlu ve güvenli bir ramazanı yaşadıklarını vurguladı.

MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye sahip çıkmanın birinci görevleri olduğunu, milyonlarca kişinin Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ve her zaman emrinde hazır kıta olduğunu söyledi.

Program, duaların edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Dış Politika, AK Parti, Politika, Yalova, Suriye, Refah, Libya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da partisinin iftar programında konuştu
