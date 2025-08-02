AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir"

02.08.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru "Mavi Vatan" tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru "Mavi Vatan" tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik sosyal medya hesabı 'X' üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir husustur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin duyarlılığına dil uzatan sözleri Filistin'in herhangi bir yerinde görüldüğü ve "İsrail propagandası"nın bir bölümü olarak görülüyor. Özgür Özel'in Türkiye'yi yurtdışı odaklara şikayet eden bir siyasi profili var. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır" dedi.

"Tüm dünyada Cumhurbaşkanımız ve "siyasi irade" sahibi olmak yan yana zikredilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonist İsrail'in faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirdiğini ifade eden Çelik, "Bu cesur ve ilkeli siyaset BM Genel Kurulu'nda tam insanlığın cephesinin takdirini zirveye çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı ona tam anlamıyla ödenmiş ve cesaretle bağışlanmış bir hayattır. O nedenle tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve "siyasi irade" sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu gördük" ifadelerinde bulundu.

"Özgür Özel'in içine düşen vahim durumu tashih etmesi ve Filistin'den özür dilemesi gerekir"

Özgür Özel'in Hamas'ı "terör örgütü" diye yaftalamaya çalıştığından bahseden Çelik, "Karşılığında tepkiler gelince "terör örgütü demedim, terör eylemleri yapılıyor dedim" demiştir. Hamas'la ilgili bu dil, yalnızca İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düşen vahim durumu tashih etmesi ve Filistin'den özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü bakışlardan bakarak konuşması başlı başına bir kalmadır. Cumhurbaşkanımız siyasi olarak yasaklı olduğu dönemde bile ABD'de Hamas hakkında izleyen bir kişi cevaben "Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir" demiştir. Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasın ise hiçbir zemini yoktur. Rahmetli Ecevit'in DSP'yi kurarak CHP ile paylaştığı çizgi çizgisini benimsedi" paylaşımında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru "Mavi Vatan" tezine karşı çıkanlar ve Yunanistan'ın tezine destek verenlerin, Özgür Özel'in ekibinden olduğunu vurgulayan Çelik şunları ifade etti:

"Milli Güvenliğimiz için Suriye'ye yapılan meşru askeri harekatları eleştirenler CHP'nin kontrolündedir. Libya'da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı yaygın silah çekmiş odakları savunanlar CHP'li siyasetçilerdir. Türkiye'nin Can Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki mücadelesine yapılan tartışmalarda yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden geldi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza yaptığı saldırı esasında CHP'nin yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme çabasıdır. Özgür Özel sürekli vahim hata yaptığı şeyleri çözmek yerine CHP'yi düzgün bir çizgiye çıkarmak enerji harcamalıdır. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi seçimlerinin seçimlerinin bir siyasi çizgiye gidişi, doğru yolun bulması açısından önemlidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Mavi Vatan, Özgür Özel, Yunanistan, Politika, AK Parti, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: 'Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

10:49
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
10:24
Ukrayna, Rus tesisini vurdu Şiddetli patlama kamerada
Ukrayna, Rus tesisini vurdu! Şiddetli patlama kamerada
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
13:04
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
13:00
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 11:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.