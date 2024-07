AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan 15 Temmuz Mesajı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 15 Temmuz'un Türk tarihinin kahramanlıkla yazılmış en büyük destanlarından biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'da Türk halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ölümü göze alarak silahlara aldırmadan darbecilere cesurca karşı koyduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi, demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan tüm ihanetler ve darbe girişimleri karşısında tavizsiz olmanın, vatan için canından geçenlerin imanının ve ölümün üzerine cesaretle yürüyen milletimizin kahramanlığının bir sembolü niteliğindedir. 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizin yürüyüşü durdurulmak, demokrasimizin güçlenmesinin, Türkiye'nin büyüyüp gelişerek dünyada her alanda söz sahibi bir ülke olmasının önüne geçilmek istenmiştir. Darbecilerin hain oyunlarını bozmayı başaran milletimiz vermiş olduğu mücadeleyle, söz konusu vatan olunca gereğini hiç düşünmeden yapacağını, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir."

Karaaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her geçen gün daha çok çalışarak ve güçlenerek yoluna devam eden ülkelerinin milli birlik ve beraberliklerinden aldıkları kuvvet ve milletin her an yanlarında olan desteğiyle gelecek yürüyüşünü sürdürdüğünü belirterek, "15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Türkiye'nin her yerinde darbecilerin karşısına dikilerek bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen, vatan topraklarına ölümüne sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.