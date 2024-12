AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP\'nin ne oldum delisi genel başkanı, her mikrofon gördüğünde konuşuyor"

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenerek, "CHP'nin ne oldum delisi genel başkanı, her mikrofon gördüğünde konuşan, konuştukça da batan genel başkanı, her mikrofon gördüğünde yerel seçimlerden sonraki her ay 'Birinci partiyiz' diyordu. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, il yönetimi ile partililer katıldı. Seçime tek liste ile giren mevcut Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, "Bugün büyük bir heyecan ve coşku ile AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte çıktığımız bu kutlu yolda gençlik olarak daima daha iyiye ve daha ileriye gitmek için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu davanın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

"Cumhurbaşkanımız siyasete ilk başladığı zamanlar, daha çocuk yaşta iken gençlik kollarında çalışarak başlamış"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise, "AK Partiyi kurulduğu günden beri en kuvvetli kılan özelliği nedir derseniz liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman birinci faktör. İkinci faktör de teşkilatlarımız. Eğer teşkilatlarımızın tabanı neresi diye sorulacak olursa o da gençlik kollarımızdır. Gençlik kollarımız adeta birer okul, adeta teşkilatımızın güçlü bir şekilde arkasında duran bir nüvesi. Cumhurbaşkanımız siyasete ilk başladığı zamanlar, daha çocuk yaşta iken gençlik kollarında çalışarak başlamış. Ardından gençlik kolları başkanlığı, ardından il başkanlığı yaparak basamaklar adım adım gelmiş" dedi.

"AK Parti sıradan bir siyasi parti değildir, bizim teşkilatımız bir dava hareketidir"

İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti ailesinin en dinamik, en heyecanlı, en umutlu neferleri olan gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "AK Parti sıradan bir siyasi parti değildir. Bizim teşkilatımız bir dava hareketidir. Bu hareketin temelinde milletimize hizmet sevdası vardır. Sizler bu topraklardan aldığı ilhamla Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlersiniz. Bu davanın neferi olmak yalnızca bir sorumluluk değil aynı zamanda bir onurdur. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, gençlik kolları kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin ne oldum delisi genel başkanı var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmasında CHP'ye yüklenerek, "CHP'nin ne oldum delisi genel başkanı, her mikrofon gördüğünde konuşan, konuştukça da batan genel başkanı, her mikrofon gördüğünde yerel seçimlerden sonraki her ay 'Birinci partiyiz' diyordu. Yahu, seçim yok. Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın" dedi.

"Birçok sığınmacıyı, geçici koruma statüsündeki mülteciyi ülkemizde misafir ettik"

Dağ, Suriye'de yaşananlara değinerek, "Suriye iç savaşı başladı, milletvekilliğimiz bitti, Suriye iç savaşı halen devam eder noktadaydı. Hemen yanı başımızda yaşanan bu savaş, tabii ki diğer komşu ülkeleri de çokça etkilediği gibi Türkiye'yi de fazlasıyla etkiledi. Birçok sığınmacıyı, geçici koruma statüsündeki mülteciyi ülkemizde misafir ettik. Birçok siyasetçi bunun üzerinden politika inşa etti. Sadece ve sadece 'mülteci' konusu üzerinden politika yapan, başka hiçbir konuda söz söylemeyen siyasi partiler olduğu gibi bazı belediye başkanları da sadece bu konuya eğildi. Kritik bir seçime gidiyorduk. Seçime 2 gün kala Cumhurbaşkanımız mülteciler sorulduğunda, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir ülkede, zalim Esed'in olduğu bir ülkeye benden zorla mültecileri göndermeyi beklemeyin' açıklamasını yaptı. Kritik bir seçimde böyle bir duruş ortaya koyabilmek çok büyük bir liderlik ve insanlık vicdanıdır" dedi.

Konuşmaların ardından seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Volkan Demiröz ve yönetim kurulunun protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından kongre sona erdi. - BİLECİK