AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı\'nın temelini attık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" dedi.

AK Parti iktidarının dayanağının yerel yönetimler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi örnek gösteren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Demir, "İktidarımızın dayanağı yerel yönetimlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi 4,5 yıla sığacak işler değil" diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 4,5 yılda çok önemli hizmetleri hayata geçirdiğini hatırlatan Mustafa Demir, "Geriye dönüp baktığımızda hakikaten sanki birkaç dönem hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanı hafızamızda bizim. Ama normalde 4,5 yıl yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Belediyede hizmet anlayışının ufkunu da değiştirdi, geliştirdi. Artık geriye dönülmez bir hedef koydu bize. Türkiye Yüzyılı hedefi bence 1994 yılında atıldı. Biz yerel yönetimlere dayanarak ülkeyi 21. yüzyıla taşıdık. Biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" diye konuştu.

Gelinen noktada önlerinde 2028 ve 2029 seçimlerinin bulunduğuna işaret eden Demir, "Biz Amasya'mıza baktığımızda Amasya'mızın bu konuda kat edeceği çok ama çok mesafe var. Ben genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu bir kardeşiniz olarak, bir teşkilat mensubu kardeşiniz olarak, her konuda sizin yanınızdayım. Ama yeter ki gelin şu işi düzeltelim, şu işi yoluna koyalım. Hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız bile var. Bu konuda sizden destek bekliyorum. Bütün teşkilat arkadaşlarımıza şaşmaz hedef göstereceğiz. Bunun arkasından koşacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, partililerle düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı Demir'e ve beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Cihad Terzioğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. - AMASYA