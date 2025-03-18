AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı\'nın temelini attık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" dedi.

18.03.2025 22:29  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" dedi.

AK Parti iktidarının dayanağının yerel yönetimler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi örnek gösteren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Demir, "İktidarımızın dayanağı yerel yönetimlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te yerel yönetimlerde getirdiği vizyonu gördük. Oradaki hizmetleri, Haliç'in temizlenmesi, o kirli havanın temizlenmesi, akmayan suların akması, bunların hepsi 4,5 yıla sığacak işler değil" diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 4,5 yılda çok önemli hizmetleri hayata geçirdiğini hatırlatan Mustafa Demir, "Geriye dönüp baktığımızda hakikaten sanki birkaç dönem hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanı hafızamızda bizim. Ama normalde 4,5 yıl yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Belediyede hizmet anlayışının ufkunu da değiştirdi, geliştirdi. Artık geriye dönülmez bir hedef koydu bize. Türkiye Yüzyılı hedefi bence 1994 yılında atıldı. Biz yerel yönetimlere dayanarak ülkeyi 21. yüzyıla taşıdık. Biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" diye konuştu.

Gelinen noktada önlerinde 2028 ve 2029 seçimlerinin bulunduğuna işaret eden Demir, "Biz Amasya'mıza baktığımızda Amasya'mızın bu konuda kat edeceği çok ama çok mesafe var. Ben genel başkan yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu bir kardeşiniz olarak, bir teşkilat mensubu kardeşiniz olarak, her konuda sizin yanınızdayım. Ama yeter ki gelin şu işi düzeltelim, şu işi yoluna koyalım. Hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız bile var. Bu konuda sizden destek bekliyorum. Bütün teşkilat arkadaşlarımıza şaşmaz hedef göstereceğiz. Bunun arkasından koşacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, partililerle düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı Demir'e ve beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Cihad Terzioğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Mustafa Demir, Politika, AK Parti, amasya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: 'Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 23:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Yerel yönetimlerden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.