Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye şartlar ne olursa olsun doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir anlayışa sahiptir. Hak, hukuk, demokratik haklar, insan hakları bize göre, coğrafyaya göre, kişiye göre, özneye göre değişmez. Paris'te ne ise Bağdat'ta odur, Londra'da ne ise Gazze'de odur." dedi.

Yazıcı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi bir aile olduğunu ve aile içerisinde herkesin birbirini hukuki olarak koruduğunu söyledi.

Siyasetin gönül işi olduğunu vurgulayan Yazıcı, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir araya gelen erdemli bir topluluk olduğunu ifade etti.

Teşkilatların önemini vurgulayan Yazıcı, "Bugüne kadar yapılmış aşağı yukarı 16'dan fazla yerel genel seçimler. AK Parti son genel seçim hariç hep birinci parti çıkmışsa teşkilattaki bu anlayış, teşkilatın gücü ve elbette ki liderin öncülüğü ve aziz milletimizin AK Parti'nin uygulamalarını ölçmek değerlendirmek suretiyle verdiği destekti." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti teşkilatlarında görevli olan herkesin görev ve sorumluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğuna işaret ederek, "Genel başkan yardımcısı olarak bulunduğum yerin hakkını veremiyorsam eksiğim vardır demektir. Ne kadar vereceğim? Kapasitem kadar. Hiç kimseden takatinin üstünde bir performans bekleyemeyiz." dedi.

Ülke siyasetinin dibe vurduğu ve güven kaybettiği bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti kadrolarının tek başına iktidara geldiğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte AK Parti kadrolarının her kademesinde yer almış herkes kıymetlidir, herkesin alın teri var. Sizler AK Parti'ye emek harcarken, birinci derece ailelerinizin de hakkı var. Sanayide, ulaşımda, bayındırlıkta sağlıkta, savunma sanayisinde, uluslararası ilişkilerde, hukuk mevzuatında, hak ve hakkaniyette hukukun üstünlüğünde bu ülkenin önünde engel teşkil edecek bir sürü alanda temizlik yaptık."

"Siyasi tarihte darbe önleyen ilk parti AK Parti'dir"

Türk siyasi tarihinde darbe önleyen ilk partinin AK Parti olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"18 Kasım'da hükümet kuruluyor, haftasında 1'nci Ordu tarafından bir bildiri yayınlanıyor. Bildiride tüm sivil alanlara yönelik bir tebliğ yayınlanıyor. Başbakanımız bu bildiriye karşı konutuna bizleri çağırdı ve ne yapacağımıza yönelik olarak müzakereler yaptık. Karşılık olarak vereceğimiz metni hazırladık ve onu da tartışarak son şeklini verdik. O dönemki hükümet sözcüsü karşı bildiriyi, hükümetin duruşunu canlı yayın ile televizyonlarda duyuracak dedik. Bu darbe önlemektir arkadaşlar. Siyasi tarihte darbe önleyen ilk parti AK Parti'dir. Bu çok kıymetli bir olaydır. Bunu ikinci bir kez 15 Temmuz'da milletimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Yine AK Parti, milletine yaslanarak, onlara güvenerek bir duruş sergiledi."

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu, bu konumun stratejik üstünlük oluğunu ve Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Türkiye gibi ülkelerde en önemli unsurun liderlik olduğunu söyleyen Yazıcı, "Türkiye de o liderini bulmuştur. O liderin ismi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı'mıza yönelik haksız davranışların en önemli sebebi, Türkiye'nin bu coğrafi stratejik üstünlüğü liderlik becerileri ile daha ileriye taşıyor olmasıdır. Komşularımıza bakıldığında ateş yanıyor. Türkiye şartlar ne olursa olsun doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir anlayışa sahiptir. Hak hukuk, demokratik haklar, insan hakları bize göre, coğrafyaya göre, kişiye göre, özneye göre değişmez. Paris'te ne ise Bağdat'ta odur. Londra'da ne ise Gazze'de odur. Biz onun sözcülüğünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Önünde sonunda bu zalimlerin binası yıkılacaktır"

Demokrasi standartlarını ölçme iddiasında olanların, bir terör devletinin bekçiliğini yaptığına işaret eden Yazıcı, "Binlerce çocuk, binlerce kadın katlediliyor, bu ülkeler ise silah veriyor, destek oluyorlar. Bu zulüm devam etmez. Dünyada zalimler olmuştur, zulmü devam ettiren devletler, toplumlar olmuştur ancak hiçbir zaman zalimin zulmü süreklilik arz etmemiştir. Önünde sonunda bu zalimlerin binası yıkılacaktır. Duamız da budur" diye konuştu.

Yazıcı, enflasyonla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde kabine ve Cumhur İttifakı'nın gerekli önlemleri aldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göstergeler olumluya doğru gidişatı ortaya koyuyor. Belirlenen takvime göre inşallah daha olumlu sonuçlara da erişeceğiz. Enflasyonu belirli bir seviyeye getirmeden ücret skalasındaki artışların beklenen sonucu vermeyeceği aşikar. Fiyat artışını önleyemiyorsanız ücret zamları çözüm olmuyor. Fiyat artışlarını önlemek enflasyonu tek haneli rakamlara indirmekle mümkün oluyor. Kararlı bir biçimde bunu sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletin tasarrufu, ekonomik durumla alakalı gerekli düzenlemeler, idari işlemler gerçekleştiriliyor."

-"Kanunun özü yakala, kısırlaştır, sahiplendir"

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili yaşanan gelişmelere de değinen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Hayvanların korunmasına ilişkin yaptığımız düzenlemede bile ajitasyon gayretindeler. Canı Allah vermiş. Getirilen kanunu bile çarpıttılar. Kanunun özü yakala, kısırlaştır, sahiplendir. Öte yandan tanımlanmış bir bulaşıcı hastalığa sahip olanlar varsa veteriner hekimlerin görüşleri doğrultusunda ötenazi uygulanmasına yönelik bir çözüm getirdik. Barınakların yapılmasını planladık. Bu konuda belediyelerin merkezi hükümet tarafından desteklenmesini sağlayacak düzenlemeler getirdik."

-"Bunların siyasi vizyonerlikleri bu kadar"

Yazıcı, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin ise "Borcun ödenmesine karşı çıkıyorlar. Borcun ödenmesi tartışılacak bir konu mu? Çıkıp de ki 'bu borcu planlayalım, bir ödeme planı yapalım'. Bir de ikinci parti konumundaki partinin lideri, 'emekli maaşlarını 17 bin 500 lira yapın biz de SGK borçlarını ödeyelim' diye konuşuyor. Lafa bak, paran varsa öde zaten ona mı bağlı? Bunların siyasi vizyonerlikleri bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile AK Parti'nin de büyüdüğünü ifade eden Yazıcı, milletle diyaloğu güçlendirerek ülkeyi 2053'lere taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı