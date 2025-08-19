AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Düzce'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin çerçevesi ve amacı son derece nettir. Amaç, Türkiye'yi prangalardan kurtarmaktır, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve üretimsel kapasitesini ve potansiyelini daha da üst noktalara taşımaktır. Amaç, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin bir bütün olarak kalkınması noktasında terör belasını ortadan kaldırmak ve tamamen gündem dışı bırakmaktır." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Düzce'ye gelen İleri, partisinin İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 24 yılının 23 yılını iktidarda geçirdiğini, kurulduktan 14 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara geldiğini anımsattı.

İleri, "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" söylemiyle yola çıkıldığını hatırlatarak, gelinen noktada AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürdüğünü ve dünya siyasetinde kendi yerini edindiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel lider olarak ön plana çıktığını anlattı.

AK Parti iktidarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde memleketin her santimetrekaresine hizmet götürdüğünü, 24 yılda Türkiye'de sağlıktan savunmaya, üretimden ekonomiye, ulaşıma, turizme, kültüre, dış politikaya, her alanda büyük atılımlara imza atıldığını dile getiren İleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İleri, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim vurguladığı gibi iç cephenin tahkim edilmesinin her daim çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İç cephe dediğimiz konu, şüphesiz çok boyutlu. Bu boyutlardan birisi de 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle ortaya konulan vizyon ve çerçevedir. Bu çerçeve hatırlayacaksınız, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin adeta çıkışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin çerçevesi ve amacı son derece nettir. Amaç, Türkiye'yi prangalardan kurtarmaktır, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve üretimsel kapasitesini ve potansiyelini daha da üst noktalara taşımaktır. Amaç, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin bir bütün olarak kalkınması noktasında terör belasını ortadan kaldırmak ve tamamen gündem dışı bırakmaktır. Çerçeve de çok nettir, feshetme ve silah bırakma söz konusudur. Bunun ötesinde bir detay da mevzu bahis değildir. Bir taraftan devlet aklının, bir taraftan siyasi iradenin, bir taraftan da millet kararlılığının bir tezahürüdür. Dolayısıyla topyekun bir ve bütün olarak ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin sonunda inşallah hep beraber göreceğiz ki Türkiye için şaha kalkma süreci hızlanacak ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle inşallah çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olarak bu süreç tarihteki yerini alacaktır.

Şehitlerimiz, gazilerimiz bizler için çok değerli, onların haklarını ödeyemeyiz. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onların verdikleri mücadelenin, devletin ortaya koyduğu kararlılığın sonucudur ki işte bugün bizler terör gündemini tam anlamıyla gündem dışı bırakma noktasına geldik. Şehitlerimizin emaneti, başımızın üstünde taşıdığımız emanetimiz. İnşallah bu emaneti de bizler bu milleti kesintisiz ve nihai olarak huzur ortamına sokarak taşımış olacağız diye düşünüyorum."

"Siyaset düşmanlık, nefret değildir"

İleri, siyasetin basiret, feraset ve akıl işi olduğunu vurgulayarak, "Siz çıkıp akla mantığa aykırı söylemler dile getirirseniz, sağduyulu hareket etmeyecek şekilde ortada konumlanırsanız, ortaya çıkıp manipülasyon, yalan siyaseti yaparsanız ferasetli, basiretli davranmış olmazsınız ve milletin desteğini alamazsınız. Siyaset düşmanlık, nefret değildir. Siyaset karşındakini yıpratma uğruna her türlü yola başvurmak hiç değildir." diye konuştu.

Ana muhalefet partisinin ve genel başkanının ortaya koyduğu manzaranın, milletin siyasetten genel beklentileri noktasında son derece hayal kırıklığına uğratıcı manzara olduğuna işaret eden İleri, "Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya koyduğu muhalefet zihniyetini bence 3 maddede özetlemek mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef bir taraftan yoğun şekilde 'istemezük' siyaseti gütmektedir. İkinci madde, provokasyon siyasetidir. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset anlayışını özetlemek noktasında şunu eklemek istiyorum, bütün bunlara ek olarak Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bir de hakaret siyaseti gütmektedir." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MKYK üyeleri Abdurrahman Akyüz ve Umut Arman Sonay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer yer aldı.