AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.06.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, birlik ve beraberliğin güzelliğiyle, paylaşmanın ve dayanışmanın bereketiyle buluşulmasına vesile olan bir bayrama daha sağlık içinde kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların toplumsal bağları daha da güçlendirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu özel günleri kardeşliğimizi pekiştirme, gönüller arasında köprüler kurma ve değerlerimizi yeniden hatırlama anlamında bir fırsat olarak görüyoruz. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşarken yeryüzündeki acılar, zulümler ve katliamlar nedeniyle de gönüllerimiz mahzundur." ifadelerini kullandı.

Filistin başta olmak üzere zulüm altındakileri unutmadıklarına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"İsrail vahşeti altında hayatta kalma mücadelesi veren mazlum Gazzelilerin yanında olmaya, ulusal ve uluslararası her platformda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak maddi ve manevi desteklerimizle haklarını, hukuklarını savunmaya devam ediyor, zulmün bir an önce sona ermesi için Türkiye olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Büyüklerimizi hürmetle, küçüklerimizi sevgiyle kucaklayacağımız bu mübarek bayramı, ruhuna uygun şekilde, huzur içinde idrak edebilmeyi niyaz ediyoruz. Maneviyat yüklü bu zaman diliminin ülkemiz, İslam alemi ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı, Milletvekili, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement