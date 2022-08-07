AK Partili Özhaseki Van'da tekstil fabrikasının açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonları için bir ajansa 845 milyon lira para verdiğini belirterek "İstanbul'a deprem geliyor diye herkes bağırıyor. Deprem için ayrılan fon 495 milyon lira." dedi.

Van'daki programları kapsamında Gürpınar ilçesinde belediye tarafından 6 bin 500 metrekare alana kurulan fabrikanın açılışına katılan Özhaseki, belediyeciliğin gece gündüz demeden çalışmak, eser bırakmak ve o bölgede yaşayanların duasını almak olduğunu söyledi.

Türkiye tarihinde bazı dönüm noktalarının olduğunu, 1946'nın da çok partili sisteme geçişin tarihi olduğunu belirten Özhaseki 1994 yılının da belediyecilik açısından adeta bir milat olduğunu aktardı.

Özhaseki, 1994 öncesi belediyeciliğinde, o günkü sol belediyelerin kendine has militan kadroları tutarak onları eylemden eyleme götürdüğünü anlatarak "Hizmet nedir akıllarının ucundan bile geçmezdi. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da bizlerin de Anadolu'nun değişik yerlerinde iş başına gelmesiyle hizmet belediyeciliği adımı atıldı. Bizler hizmet edeceğiz, hiç mazeret üretmeyeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, kimsenin dinine, ırkına, meşrebine, mezhebine, partisine asla bakmayacağız, gece gündüz demeden hizmet edeceğiz dedik. Böyle başladık. Sözümüzde ve vadimizde durduk. 2000'li yılların başından itibaren 4 yerel seçim oldu. Allah sizlerden razı olsun. Bizi birinci parti yaptınız. Daha sonra sosyal belediyeciliği ekledik. İktidar olduktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehirlerimiz için büyük projeleri hayata geçirdik. Ardından marka belediyecilik diye bir kavramla devam ettik." diye konuştu.

Türkiye'de hem genelde hem de yerelde hizmet ve eser siyasetini ortaya koyarak çığır açtıklarını ifade eden Özhaseki, 20 yıllık iktidarları döneminde gelmiş geçmiş hükümetlerin hepsinden daha çok iş yaptıklarını vurguladı.

"Algı operasyonları için bir ajansa 845 milyon lira para veriyor"

"O dünkü militan kadrolarla kafasındaki sapkın ideolojiye Türkiye'yi götürmek için uğraşan aşırı Marksist kafalar bugün değişti mi? Emin olun yine değişmedi." diyen Özhaseki şunları kaydetti:

"Koca koca şehirlerde iş başına geldiler. Algı operasyonlarıyla yatıp kalkıyorlar. Dün bir yerde söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı operasyonları için bir ajansa 845 milyon lira para veriyor. 'İstanbul'a deprem geliyor.' diye herkes bağırıyor. Deprem için ayrılan fon 495 milyon lira, sosyal konutlar için 12 milyon lira ama 'Beni parlatın', 'Beni daha iyi gösterin', 'Beni millete cumhurbaşkanı adayı olarak sunun' diyerek belediyenin bütçesinden verdikleri para 845 milyon lira. İşte orada hizmet olmaz. Orada başka şeyler olur, nefisler ve kendi şahsi hesapları devreye girer. Allah da rezil rüsva eder. O da ayrı bir konu. Bizim gözümüz hizmette. AK Partili belediyeler olarak bundan sonra da Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise partisine mensup belediye başkanlarının istihdamı da kendilerine görev kabul ettiklerini belirterek "Gençlerimiz burada iş ve ekmek sahibi olacaklar. İlçemiz adına güzel bir hizmet olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İstihdama yönelik projeleri önemsediklerini aktaran Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da inşa ettikleri tekstil fabrikasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı fabrikalarından biri olduğunu aktardı.

Özhaseki ve beraberindekiler, konuşmaların ardından açılışı yapılan tekstil fabrikasını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Özhaseki, daha sonra Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret etti.