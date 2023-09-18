AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir\'de konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı 14 Mayıs gecesini anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, dikkat çeken sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadere inandığını belirten Şen, "Bizse yiyoruz kendi kendimizi çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi markayı ikinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık fakat onun umurunda değildi." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HİÇ UMURUNDA DEĞİL, KADERE İNANMIŞ"

Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Şen, yaptığı konuşmada, son yerel seçimlerde Kırşehir Belediyesini partilerinin kaybettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı 14 Mayıs gecesini anlatan AK Partili Şen, dikkat çeken sözler ifadeler kullandı. 14 Mayıs'ta çok utandıklarını belirten Şen, şunları söyledi: "Biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Genel başkan yardımcıları olarak, tabii o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gelmemiz gerekiyor, diğer vekiller gibi değiliz, orada bulunmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın hiç umurunda değil, kadere inanmış. Ne olacaksa o oluyor, buna inanıyor.

"REZİL OLDUK, YERİN DİBİNE BATTIK"

Bizse yiyoruz kendi kendimizi çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi markayı ikinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık fakat onun umurunda değildi. Sonra düşündüm ki evet, onun öyle olması lazım, bizim de böyle olmamız lazım. Biz, utancımızdan yerin dibine geçmeliyiz. O ise kader planına iman etmiş, onunla devam ediyor ki olanda hayır olduğunu gördük. Biraz sohbet ettik, gece yarısı oldu, dedi ki: 'Arkadaşlar, yarın saat 18.00'de MYK toplantımızı yapacağız.' Yahu Reis bir dur, bir dur yani dinlen. Gece saat 01.00 falan, yarın MYK toplantımızı yapacağız. MYK, bir yere mi kaçıyor? Yarın 18.00'de geldik arkadaşlar, oturduk, gündem maddesi ne? 2024 yerel seçimler. Arkadaşlar, 15 Mayıs akşamı seçimin ikinci turu devam ediyor."

"NE KADAR SOKAK O KADAR İYİ SİYASET"

Partililerden sürekli halkın içinde olmalarını isteyen Şen, "Ben diyorum ki sokağa çıkalım, ne kadar sokak o kadar iyi siyaset, ne kadar bina içi o kadar kötü siyaset." ifadelerini kullandı. Şen, "Arkadaşlar memlekette yaptıklarımızı sayın bakalım, hiç sayamayan gurur verici en az 100 şey sayar. Bunun ikisini atayım, o iki de zam ve emekli maaşı diyelim. Bu kalan 98 ile bizim gurur duymamız gerekmiyor mu?" şeklinde konuştu. Enflasyon sorununu geçmişte çözenin AK Parti hükümeti olduğunu belirten Şen, bu sorunu yine kendilerinin çözeceğini söyledi. Şen, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.