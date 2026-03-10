AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Gaziantep\'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Suriye ve Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda ne kadar masum varsa biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o mazlumlara umut olmaya ve onların dualarında yer almaya devam ettik." dedi.

Uygur, Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan'ın manevi ikliminde aynı sofrada bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 14 Ağustos 2001'de "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktıklarını belirten Uygur, şöyle konuştu:

"AK Parti, milletin partisidir dedik. Kurulduğu günden bu zamana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her daim bu milletin sesine kulak verdik. Bizim kadim medeniyetimiz ve inancımız istişare kültürüne dayanıyor. Biz, medeniyetimizden ve inancımızdan aldığımız bu değerlerle her daim milletimizin her bir ferdi ile hemhal olduk hem de sivil toplum kuruluşlarımız ile diyalog kanallarımızı açık tuttuk. 25 yıl boyunca da hem merkezi hükümetimiz ile hem de yerel yönetimlerimizle siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızın tecrübeleri, gözlemleri ve birikimlerinden faydalanarak sizlere hizmet etmeye devam ettik."

Uygur, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar geçen 25 yıl içerisinde Türkiye'nin en önemli demokrasi ve kalkınma hamlelerini milletin desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar araladıklarını aktaran Uygur, millete hizmet etmeye ve hemhal olmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim hak, hukuk ve adaletin yanında olmaya devam ettik. Her daim haksızlık ve hukuksuzluğa karşı gür bir şekilde 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya' demeye devam ettik." dedi.

Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını ifade eden Uygur, şunları kaydetti:

"Gazze'de bebek, sivil, çocuk, kadın demeden insanlar orada büyük bir soykırıma maruz kalıyor. Yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı dramı en iyi Gaziantepliler biliyor. Çünkü onlara 'Ensar' olarak Gaziantep halkı kucak açtı. Suriye ve Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda ne kadar masum varsa biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o mazlumlara umut olmaya ve onların dualarında yer almaya devam ettik. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilinceye kadar 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz."

"Uzlaşı ve barış için çalışmaya devam edeceğiz"

Yine bir çatışma ortamının içerisinde olduğumuzu dile getiren Uygur, "ABD ve İsrail gerçekten pervasız bir şekilde İran'a saldırdı, bir savaş yaşanıyor. Bu savaş ikliminin ortasında güçlü bir irade, siyaset, ilke, altyapı ve güvenliği ile gerçekten güçlü bir Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimizin her bir ferdinin güvenini sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisiyle çatışmanın en kısa süre içerisinde son bulması, uzlaşı, hukuk, adalet ve barış için inşallah çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.