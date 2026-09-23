AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Mardin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Türkiye Yüzyılı, Allah'ın izniyle huzurun da yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve iradesiyle, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'mızın güçlü ve dirayetli duruşuyla Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor." dedi.

Uygur, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdikleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında "Kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye" sloganıyla Mardin'e geldiklerini söyledi.

Tarihe, kültüre ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin'in bütün ilçelerinde milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının aynı anda vatandaşlarla bir araya geleceğini kaydeden Uygur, her zaman milletle hemhal olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Geride bıraktıkları 25 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda her daim milleti merkeze aldıklarını, milletin iradesini ve beklentilerini esas alarak 25 yıllık müktesebatlarını oluşturduklarını dile getiren Uygur, partilerinin kuruluşunun 25. yılını büyük bir coşku, onur ve gururla kutladıklarını anlattı.

Programda o kutlu yürüyüşün ve yolculuğun hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini gördüklerini belirten Uygur, "Milletimizin büyük bir güven ve teveccühle hükümeti ve ülke idaresini Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize teslim etmesinden bugüne Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bir kez daha hatırladık." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle parti kapatma davaları, 367 garabeti, 17-25 Aralık süreci, MİT tırları operasyonu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok süreç yaşandığını anımsatan Uygur, bir yandan bu mücadeleleri verirken diğer yandan Türkiye'yi eğitimden ulaşıma, sağlıktan adalete kadar her alanda ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ve bugün TEKNOFEST kuşağını yetiştirdiklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı, Allah'ın izniyle huzurun da yüzyılı olacak"

Her alanda güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önemli merhaleler katettiklerinin altını çizen Uygur, şunları kaydetti:

"25 yıllık büyük bir birikimimiz ve güçlü bir müktesebatımız var. Heybemiz dolu. Bu birikimle, kıymetli teşkilatlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin güçlü desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açıyoruz. Bir zamanlar terörle anılan bu coğrafyada artık turizm, kültür ve petrol ön planda. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimiz doğrultusunda milletimizin ve devletimizin birikimi ve gücü bu bölge insanının refahı ve kalkınması için kullanılacak. Bu coğrafyanın tarihsel ve kültürel birikimi, tarımı, ticareti ve güçlü potansiyeli, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimizin 86 milyon ferdinin huzuru, refahı ve kalkınması için ortaya çıkacak. Türkiye Yüzyılı, Allah'ın izniyle huzurun da yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve iradesiyle, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'mızın güçlü ve dirayetli duruşuyla Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda manifesto niteliğinde tarihi bir konuşma yaptığını belirten Uygur, BM'de ve uluslararası platformlarda yaptığı konuşmaların insanlık ve tarih açısından önemli mesajlar içerdiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi açısından kritik bir eşikten geçtiklerini dile getiren Uygur, bu coğrafyada kadimden beri var olan, yüzyıllar boyunca birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendiren güçlü bir temelin bulunduğunu söyledi.

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Bugün de bu temel üzerinde yeni bir dönemi inşa ettiklerini ifade eden Uygur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün Filistin'den Gazze'ye, Suriye'den Libya'ya, Lübnan'dan Doğu Akdeniz'e, Ege'den Kıbrıs meselesine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Yapay zeka, çevre ve sıfır atık gibi güncel konularda da çağrılarını ortaya koydu. Bu coğrafyada birlik ve beraberliği daha güçlü, iç cephesi daha fazla tahkim edilmiş bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Çevremizde yaşanan çatışmalar, zulme uğrayan toplumlar ve devlet olma niteliğini kaybeden yapılar, güçlü ve birlik içerisinde bir Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu coğrafyada birbirimize kenetlenerek, sahip olduğumuz gücü ve potansiyeli Türkiye'nin geleceğine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelterek birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Uygur, "Devletimizin, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın bu konudaki hassasiyeti kamuoyunun malumudur. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, yaşanmaması için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün sivil toplum kuruluşları ve şehit aileleriyle de bir araya geleceklerini belirten Uygur, "Terörsüz Türkiye" hedefine ve sürecine güçlü şekilde sahip çıktıklarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir uzlaşı ve mutabakatla desteklenen süreçte şehit ve gazilerin hassasiyetleri ile devletin ve milletin temel nitelikleri doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da kentin farklı dinlerin, dillerin ve etnik kökenlerin bir arada yaşadığı, kardeşliğin en köklü ve en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Uncu, "Mardin gibi kimsenin dışarıda bırakılmadığı, herkesin kardeşlik içerisinde bir araya geldiği bir Türkiye hedefliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye aslında Mardinleşti. Bunun en güzel örneklerinden birini de Terörsüz Türkiye sürecinde görüyoruz. İnşallah sadece Türkiye değil, dünya da Mardinleşecek. Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, soykırımların ve zulümlerin yaşanmadığı bir dünya oluşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belgin Uygur, AK Parti'ye katılan Yeniden Refah Partisi Mardin İl Başkanı Mahmut Özer ile Yeniden Refah Partisi Mazıdağı İlçe Başkanı Vahit Çakar'a rozet taktı.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyeleri Temel Başalan, Fahrettin Yahşi, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Hilmi Gökçınar, AK Parti İl Koordinatörü Yusuf Coşkun ve partililer katıldı.