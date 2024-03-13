Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Siyasi partiler arasında referansı olan tek parti AK Parti'dir"

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: "2019'da kantarın topuzu kaçtı"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Ümraniye'de vatandaşlar ile iftar programında buluştu.

Ümraniye Belediyesi tarafından dün akşam organize edilen iftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"2019'da kantarın topuzu kaçtı"

İBB yönetimini eleştiren Başkan Yıldırım, "2019'da İstanbul'da kantarın topuzu kaçtı. Bir arkadaşı getirdiler. Getirdiler ama evlere şenlik. Güya küçük bir belediyeden gelmişti, demek ki belediye hizmetlerini anlar zannediyordu halk. Onun için seçmişti ama biz tanıyorduk kendisini. Tanıdığımız için bu işlerin üzerinden gelemeyeceğini biliyorduk. Çiçeklere bile bakamaz diyordum, çiçeklere bakamadığı gibi temizliğe de bakamadı. Mega projeler, büyük, dev projeler, tünel yollar, yeni metro hatları ve deniz suyunun arıtılıp içilir su haline getirilmesi gibi teknolojik haline getirilmesinden haberi yok" dedi.

"Seçimlere katılan siyasi partiler arasında referansı olan tek parti AK Partidir"

İftar yemeğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Seçimlere katılan siyasi partiler arasında referansı olan tek parti AK Parti'dir. 21 yıllık çalışmamız bizim müktesebatımız, referansımızdır. Hiç yanlış bir iş yapmadık, eksiğimiz var, tamamlayacağız, daha iyisini yapacağız ama yaptıklarımızda yanlış yok. Hep doğru şeyler yaptık çünkü AK Parti siyasetinin temelinde millet var. İcraatlerinin temelinde insan var, birey var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı öncülüğünde AK Parti kadroları milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek ve önündeki sosyoekonomik engelleri kaldırmak için bir araya gelmiş, ter döken kadrolardır" ifadelerini kullandı.