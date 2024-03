AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: AK Parti çalışkanların partisidir

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti demek çalışkanlık demektir, AK Parti çalışkanların partisidir." dedi.

Yılmaz, Samsun'un Canik ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, hayatta hiçbir başarının yorulmadan, özveride bulunmadan elde edilemeyeceğini, elde edilirse de onun başarı olamayacağını söyledi.

Bir şeyi başarmak için bir şey harcamak, "Şunu harcadım, onun sonucunda da bunu kazandım" denilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "'Durup dururken önüme bir şey konuldu, bir şey elde ettim.' diyorsanız, o sizin kazanımınız değil, onu siz elde etmediniz. Bir şans, bir tesadüf bir şekilde sizin önünüze getirdi. Biz neyin peşindeyiz? Biz tırnaklarımızla vereceğimiz mücadelenin sonucunda var olan bir şeyimizin üzerine bir şey ilave etme mücadelesi içindeyiz. O bakımdan 31 Mart seçimlerinde bu iş için cumartesi demedik, pazar demedik, gece demedik, gündüz demedik, gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı mutlu olacağız hep beraber." diye konuştu.

Hiç durmadan çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Yılmaz, "AK Parti demek çalışkanlık demektir, AK Parti çalışkanların partisidir. Cumhurbaşkanı'mız hiç durmuyor. Böylesine koşuşturan, gecesini gündüzüne katan bir siyasi liderin yol arkadaşlarıyız ve bizler de onun gibi gece gündüz koşacağız. Hiç durmadan koşmak zorundayız. Bizim siyasi muhaliflerimizden farklarımızın bir tanesi, çalışkan olmamız. Bizim siyasi muhaliflerimizden bir başka farkımız da özü sözü doğru olmamız. Adam İstanbul'da ihalesini yapmadığı, bizim zamanımızda yapılmış bir tünel inşaatına, bir metro inşaatına sahip çıkıyor. Utanmadan da diyor ki 'Bunu ben yaptım.'" ifadesini kullandı.

"İnsan için yapılması gereken tüm hizmetleri de biz yapıyoruz"

Yılmaz, İstanbul'un ihtiyacı olan tünelin, kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korkunç bütçesi var, üç bakanlığın bütçesi kadar bütçesi olan Büyükşehir Belediyesinin, 'Şu kadar tünel yaptım, bu kadar kentsel dönüşüm yaptım' söylemesine gerek yok. Belediyecilik sadece yol, kanalizasyon yapmak değildir, insana dokunmaktır. Bununla ilgili dertlerinin olmadığını görüyorum. Bizimle onların arasındaki fark bu. AK Parti'li belediyeciliğin başkalarından farkını düşünürseniz, buralarda bulursunuz. Yani Cumhurbaşkanı'mız, 'İnsana dokunun, insanın ihtiyaçlarını analiz edin, insanın dertlerini dert edinin.' diyor. Her ev bir derttir, her ev bir hikayedir. Her evde bir başka roman vardır. Oralardan çıkarılacak olan ihtiyaçların her birini, biz vatandaşımıza hizmet için yapıyoruz. Yani biz öbür işleri zaten muhalefetten daha iyi yapıyoruz ama insana dokunan, insan için yapılması gereken tüm hizmetleri de biz yapıyoruz."

AK Parti olarak gönüllere girmek için siyaset yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diğer siyasi partilerin hiçbirisi bizim kafamızın içindeki, dünyamızın içindeki hizmetle ilgili bizim duygu dünyamızı anlayamaz. Onların amaçları makamları ele geçirmek, makamlarda omuzlarının üzerine rütbe dikilmesini sağlamak. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın derdi, 'İstanbul'a belediye başkanı olacağım da önümüzdeki 5 sene çok hizmet edeceğim' değil ki oradan başka bir şeylere geçmeyi hedefliyor. O parti de hep onu doldurup boşaltıyor ve onu kaynatıyor sürekli. Bizim onlarla hiç alakamız yok. Biz samimi söylüyorum, insan için insanın duygu dünyasına dokunmak için büyük, hizmet ehli bir ekibiz. Ekip olma özelliğimiz, bizim onlardan farkımızı ortaya koyuyor."