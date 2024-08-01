AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunu değerlendirdi. Yılmaz, Soylu'nun kendine özgü duruş sergilediğini ve terörle mücadelede önemli hizmetler verdiğini belirterek, onun AK Parti için çok özel ve kıymetli olduğunu ifade etti.

01.08.2024 14:08
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Süleyman Soylu bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, "İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye'nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir" diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını değerlendirdi - Son Dakika
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