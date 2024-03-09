AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu hareketin Türkiye'ye kazandırdıkları inanın saymakla bitmez. Mayıs ayında seçim yaptık, yine Cumhurbaşkanı'mıza siz yol açtınız. Aynen bu otobanlar gibi bir siyasi otoban yaptınız 'yola devam' dediniz." dedi.
Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Abide Kavşağı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne reform üstüne reform yaptığını söyledi.
Şanlıurfa'nın, bu hareketin, bu başarının arkasında duracağına ve Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyacağına inandığını dile getiren Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şimdi reform üstüne reform yaparak Türkiye'yi aldığı yerden buralara getiren ve şimdi de dünyanın neresinde bir problem varsa Gazze'den Karabağ'a, Bosna'ya kadar nerede bir Müslüman'ın ayağına taş değiyorsa onun hakkını Birleşmiş Milletlerden diğer bütün uluslararası kuruluşlara kadar her platformda sizin verdiğiniz güçle savunan Tayyip Erdoğan, AK Parti liderliği var. Bu hareketin Türkiye'ye kazandırdıkları inanın saymakla bitmez. İşte yollardan geliyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim yaptık, yine Cumhurbaşkanı'mıza siz yol açtınız. Aynen bu otobanlar gibi bir siyasi otoban yaptınız 'yola devam' dediniz. Karşı tarafta görüyorsunuz partiler önce birbirlerine düştüler. Şimdi kendi içlerinde birbirlerini hançerliyorlar, birbirlerine düştüler."
Ülkenin içindeki ve dışındaki problemlerle mücadele etmek için işbirliğinin önemli olduğunu dile getiren Ala, "Şanlıurfalı bilir ki sandığa gittiği zaman verdiği bir oyun sesi sadece Şanlıurfa'dan ya da o ilçeden duyulmaz. Sadece orayı etkilemez. Bilir ki Şanlıurfalı, Şanlıurfa'nın tarihi yüksek seslerle inancının sesini, değerlerinin sesini bütün dünyaya duyurmayı hedefler." diye konuştu.
Bütün darbeleri bertaraf ettiklerini, çocukların üniversitelerde önüne konulan engelleri kaldırdıklarını ifade eden Ala, seçimlere kısa bir süre kaldığını, bu sürede yapılan çalışmaların daha çok anlatılması gerektiğini vurguladı.
Ala, şöyle devam etti:
"Şimdi de 4-5 yıllık güçlü bir destek verirseniz, engelsiz otoban yaparsanız siyaseten bunu sandıktan çıkaracağınız sonuç belirleyecek. O zaman gerçekten önde Cumhurbaşkanı'mız, arkasında kadro ve sizin, milletimizin desteğiyle Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyacağız. Türkiye'nin hedefi ne? Bir cümleyle söyleyeyim, bizim arzu ettiğimiz Türkiye, götürmek istediğimiz yer, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh 10 ülkesi arasına girmektir. Bunu başarmaya var mıyız? Şimdi Türkiye bunu başarırken Şanlıurfa da en kalkınmış, en gelişmiş, en müreffeh en huzurlu şehir olmaya layık değil mi? Layık. Peki bunu kim başaracak? Bunu Tayyip Erdoğan'la el ele yürüyen Zeynel Abidin kardeşimizle birlikte başaracağız. Sizler de destek olacaksınız, yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Yolda birlikte yürürsek değerli kardeşlerim inanın bu hedeflere de varırız."
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Erkan Kandemir ise Şanlıurfa'nın millete, ezana, Recep Tayyip Erdoğan'a vefanın adı olduğunu söyledi.
Toplanan kalabalığın Şanlıurfa'nın 31 Mart'a hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Kandemir, şunları aktardı:
"İşte bugün bu muhteşem kalabalık, ucu bucağı gözükmeyen binlerce insanın, on binlerce arkadaşımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin, şu yağmura rağmen buraya koşması gösteriyor ki Urfa 31 Mart'a hazır. Ne zaman bu şehre gelsek yüreğinizdeki sevdayı, muhabbeti, aşkı tadıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına buradan aldığımız ilhamla enerjiyle heyecanla gidiyoruz. Urfa sadece Türkiye'ye değil, İslam coğrafyasına da her defasında Tayyip Erdoğan'ın yanında durarak bir mesaj veriyor. İnanıyorum ki 31 Mart'ta da bu mesajı bir kere daha tekrarlayacak. Her bir belediye başkan adayımıza, büyükşehirde Zeynel Abidin Beyazgül başkana sahip çıkmak suretiyle Urfa bir kere daha 31 Mart'ta 'ben buradayım' diyecek. Buna yürekten inanıyorum."
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