AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ifadelerine tepki gösterdi

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şunları kaydetti:

"CHP, bu sefil terbiyesizliğin ve müptezel kokuşmuşluğun gereğini yapmalıdır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na böyle bir terbiyesizliği yapamaz."