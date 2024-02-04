AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Mahalli idareler seçimi çok önemli

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var ve bu çok önemli. Biz Türkiye'nin hedeflerine lokomotif şehirlerle gideceğiz." dedi.
Ala, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ala, "O faciadan sonra bile hemen tek yürek olduk. Milet olarak bir aile gibi davrandık. Devlet olarak güçlü bir biçimde vaziyet aldık ama canlarımız gitti. şehitlerimize rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır ve iyilikler temenni ediyorum. Yüreğimiz yandı ama bir araya geldik, gücümüzle Allah'a şükür dünyaya örnek olacak birlikteliği ortaya koyduk." diye konuştu.
Ala, memlekete, millete hizmet için yola çıkmış, huzurlu şehirler inşa etmek ve hizmetin en iyisini sunmak için göreve talip olmuş başta büyükşehir olmak üzere belediye başkan adaylarını yürekten tebrik ettiğini söyledi.
Geçen yıl mayıs ayında seçim yapıldığını ve seçimden önce kurulan masaların darmadağın olduğunu ifade eden Ala, şunları kaydetti:
"Seçimden sonra herkes kendi derdine düşmüş durumda. Seçimde Türkiye bir karar verdi. 'İstikrar devam edecek' dedi ve Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunlukla iş başına getirdi. Cumhurbaşkanı'mızı da devletin başına yeniden getirdi ve 'Yola tam gaz devam' dedi. Bunun altındaki imza sizin. Ne oldu? Hemen ertesi gün kabine kuruldu, Meclis işe koyuldu. Masadaki problemleri çözmeye başladı. Cumhurbaşkanı'mız tekrar dünyaya sözümüzü söylemeye başladı ve yolumuza devam ediyoruz. Burada Türkiye kazanıyor, burada her birimiz kazanıyoruz. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var ve bu çok önemli. Biz Türkiye'nin hedeflerine lokomotif şehirlerle gideceğiz."
Ala, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılında büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi.
"Muğla gelişecek, Türkiye gelişecek"
Turizmde, tarımda Muğla'nın lokomotif şehir olduğunu kaydeden Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Muğla gelişecek, Türkiye gelişecek. Muğla kapasitesini genişletecek, Türkiye hedeflerine varacak. Bugün Muğla'ya gelen turist sayısı, Birleşmiş Milletlere üye 130 ülkeye giden turist sayısından ayrı ayrı daha fazla. Ülkelerden, devletlerden daha fazla turist alıyor tek başına Muğla. Potansiyeli bu kadar büyük bir şehre vizyonu, ufku geniş bir belediye yakışmaz mı? Neden Prof. Aydın Ayaydın buradan aday, çünkü daha önce yaptığı işlerde iz bıraktı. Daha önceki görevlerinde yaptığı hizmetlerle anılıyor. AK Parti belediyecilikte marka, onun için Aydın Ayaydın da buradan hizmet için aday. Artık şehirler yarışıyor, ülkeler büyüyor. İstanbul şehirlerle yarışıyor. Muğla şehirlerle yarışıyor. Gaziantep ihracat rakamları bakımından ülkeleri geçti. Lokomotif şehirlere öyle yerel yönetim başkanlarını iş başına getirmeliyiz ki ufku ülke sınırlarını aşmış olsun. Böyleleri yakışır. Muğla'da hangi partiye oy, gönül vermiş olursa olsun vatandaşlarıma çağrım, gelin bu kez şu şehri, dünya vizyonuyla buluşturacak Türkiye'nin yüz yılıyla buluşturacak bir yönetimle buluşturalım. Türkiye'nin aldığı mesafeden daha hızlı bir mesafe alsın çünkü Muğla buna layıktır."
"Yeni bir anayasayla herkesin kendini özgür, rahat, birinci sınıf vatandaş ve sivil bir anayasa yapılmış, kendisine hediye edilmiş bir vatandaş olarak hissetmesini sağlayacak inisiyatifler alalım." diyen Ala, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Her vatandaşımız kendini çok daha güçlü hissetsin. Milletimiz kendisini çok daha güçlü bulsun. Dünyaya haykırdığımız ses daha da fazla gelsin. Bütün seçmenlerimizi kucaklıyor onlara saygı hürmetlerimizi gönderiyoruz. Diyoruz ki 'Kendinize de bize de hizmete de fırsat verin.' Hizmetin arkasında durun ki Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyalım. Bu hizmetleri ertelemenin maliyeti çok büyüktür."
Ala, konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Gültekin Akça ile 13 ilçe belediye başkan adayını partililere tanıttı.
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