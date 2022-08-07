AK Parti'li Kurtulmuş, Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ödül törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Kurtulmuş, Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ödül törenine katıldı Açıklaması

07.08.2022 20:12

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kabiliyetleri yüksek, sporla ve insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü gençlerle yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kabiliyetleri yüksek, sporla ve insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü gençlerle yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesince düzenlenen "17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" ödül törenine katıldı.

Satrancın sadece bir spordan ibaret olmadığını, gençlere özgüven de kazandırdığını anlatan Kurtulmuş, bu tür turnuvaların gençlerin yetişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Yeniden güçlü Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceklerini anlatan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlü, büyük olmasının iki yolu var. Bunlardan bir tanesi şehirlerimizin çok güçlü olması. İkincisi ise genç kardeşlerimizin güçlü olmasından geçiyor. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir. Satranç gibi bir sporsa gençlerimize çok ciddi bir özgüven kazanmalarını temin ediyor. Genç nesillere verilebilecek en önemli katkı onların özgüvenlerinin inşa edilmesidir. Bugün Türkiye'de Allah'a çok şükür genç neslin özgüveninin fevkalade yüksek olduğunu görüyoruz. İyi eğitim alan gençlerimizin olduğunu, profesyonel işlere yönelen kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Kabiliyetleri yüksek, sporla arası iyi, insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü olan gençlerimizle birlikte yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ise gençleri doğru alanlarda bir araya getirip, doğru şekilde vakit geçirmelerini sağlamak gerektiğini dile getirerek, satrancın hayatla birçok alanda benzerliğinin bulunduğunu, stratejik planlama yeteneğinin gelişimine katkı verdiği aktardı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise turnuvaya 8 ülke ve 21 ilden 182 sporcunun katıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Kurtulmuş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kurtulmuş'a da satranç takımı hediye edildi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve protokol üyeleri katıldı.

Kurtulmuş, törenin ardından Keşan Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Keşan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş, Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ödül törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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