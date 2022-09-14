AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal konut projesinin başlı başına devrim niteliğinde bir adım olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüştü.

Kurtulmuş, ziyaretteki konuşmasında, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesindeki kahraman kalelerinden ve Türk edebiyatının başkenti olarak tabir edilebilecek Kahramanmaraş'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Tabiri caizse kum saatinin tersine çevrildiği, kumun aşağı doğru süzülmeye başladığı bir süreçteyiz. Her zaman olduğu gibi sadece seçim sürecinde değil halkımızın içerisinde olarak taleplerini, beklentilerini, siyasete söylemek istediklerini dinleyerek ve milletimizin görüşleri çerçevesinde siyasetimizi olgunlaştırmaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, küresel sıkıntılar için aldıkları tedbirlerle milletin zor süreci aşabilmesi için gayret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için olağanüstü değerli adımlar attığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sadece dünkü örnek bile tek başına ne kadar önemli çalışmalar içerisinde olunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 250 bin sosyal konutun yapılması, 100 bin arsanın üretilerek ihtiyaç sahibi insanlara verilecek olması başlı başına devrim niteliğinde adımdır. Türkiye tarihinin en önemli konut projesi değil aynı zamanda en önemli sosyal projesidir. Şimdiden 100 bini aşkın müracaat geldi. Öyle görünüyor ki bunun çok çok üstünde müracaat olacak. Bu sadece dar gelirli vatandaşlarımızın bir şekilde konut elde etmesini sağlamayacak, aynı zamanda da konut piyasalarında da ciddi bir regülasyon görevi görecek ve yukarı doğru giden astronomik fiyatlara ulaşan konut fiyatlarında da belli bir dengeye çok yakın süre içerisinde gelinmesini temin edecektir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte siyasi çalışmaları hızlandırarak, güçlendirerek Türkiye'nin yeniden büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürümesi için yürüyerek değil koşar adım Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde dünyanın rol belirleyen, dünyadaki sorunlara çözüm üreten ve bu anlamda da bölgesel ve küresel anlamda güçlü bir aktör olan Türkiye olma özelliğini artıracaktır. Allah birliğimizi artırsın, Türkiye'ye güç ve kuvvet versin."

Türkiye'nin en değerli meselesinin demokrasisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz siyasi hareket olarak milletten başka bir sözün olmadığı, beşeri anlamda söz ve karar merciinin sadece millet olduğuna inanan bir topluluğuz. Bu anlamda da Türkiye'de bir taraftan ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ederken esas itibarıyla vesayetler dönemini geride bırakmış olan bir siyasi hareketiz. İçerisinde bulunduğumuz haftanın başı biliyorsunuz 12 Eylül tarihiydi. 12 Eylül ile birlikte yine o eski vesayet dönemlerini bir kez daha hatırlamış olduk. Türkiye'nin darbeler geleneğini hatırlamış olduk. Çok şükür artık Türkiye'de bunlar geride kalmıştır. Ne darbe artık milletin zihninde ve gündeminde olacaktır ne de herhangi bir vesayet çevresi milletin kendisine vermediği hakkı, yetkiyi kullanarak milletin ensesinde boza pişirebilecektir. Söz de karar da milletindir ve bu anlamda hiçbir adım atmadan Türkiye yoluna devam ediyor. Bu kıymetli kazanımın farkında olarak yol alıyoruz. Bu anlamda da sandığı ve demokrasiyi önemli görüyoruz. İnşallah Haziran 2023'te yapacağımız seçimde milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek AK Parti'yi de birinci parti olarak Meclis'e göndererek Türkiye'de bu gidişatın devamına destek verecektir, teyit edecektir ve güç verecektir diye ümit ve temenni ediyoruz."

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşlik etti.