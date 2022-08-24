AK Parti'li Keşir, Malatya'da kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye idealini, hayalini, siyasette, ticarette, tarımda, kalkınmanın tüm alanlarında kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Keşir, Malatya Nikah Sarayı'nda kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının nisan ayından bu yana kadın sivil toplum örgütleri ve başarılı kadın girişimcilerle "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı ile buluşmalar düzenlediklerini, toplantılara Hakkari'den başladıklarını ve Malatya'nın 78. il olduğunu dile getirdi.

Kadınlara yönelik teşvik, fon ve projelerin bilinirliğini arttırmak istediklerini, Malatya'nın bu konuda şanslı bir kent olduğunu aktaran Keşir, ilde 20'den fazla kadın kooperatifinin olduğunu, kadın üretimi, kadın girişimciliği, tarımda kadın varlığını daha da arttırabilmek istediklerini belirtti.

Ayşe Keşir, "Kadın üretimi, kadın girişimciliği, tarımda kadının varlığı açısından çok etkin bir şehir ama bunu daha ne kadar attırabiliriz, duymayan, bilmeyen kalmasın istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin hem kurtuluşta, hem kuruluşta kadın erkek omuz omuza bugünlere geldiğini ifade eden Keşir, "Büyük Türkiye idealimizi, büyük Türkiye hayalimizi yine siyasette, ticarette, tarımda, kalkınmanın tüm alanlarında kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz her konuda kadınlar olarak çok büyük bir güç alıyoruz." diye konuştu.

Keşir, Türk kadınının hak ettiği şekilde siyasette, üretimde, karar alma mekanizmalarında yer alması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaları, desteği ve takdiri ile yeni düzenlemeler ve kanunlarla ciddi anlamda kolaylaştırıcı çalışmaların yapıldığını vurguladı.

AK Parti'li Keşir, daha sonra Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Emeği" programına katıldı.

Programın girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Keşir, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana kadının kalkınmadaki gücüne inanan bir parti olduklarını kaydetti.

Bütün seçim beyannamelerinde, hükümet programlarında buna sıklıkla yer vererek düzenlemeler yaptıklarını belirten Keşir, şöyle devam etti:

"Kadının kalkınmadaki yerine ilişkin geçmişte de pek çok proje yaptık başkanlarımızla birlikte. Ama bu dönem, yeni dönemde kadının kalkınmadaki gücü üzerine bir proje gerçekleştirmek istedik, arkadaşlarımızla istişare ettik. Anadolu'da özellikle kamu kurumlarının, KOSGEB'in, tarımın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ve diğer kurumların kadınlara verdiği özellikle pozitif uygulamalar var, fon ve destekler var. Bu desteklerin arzu ettiğimiz ölçüde, yeterince bilinmediğini gördük ve istedik ki daha çok kadın bilsin, daha çok kadın haberdar olsun ve bunlardan faydalansınlar. Onun için il il dolaşıyoruz. İlin yereldeki uzmanlarına, yetkililerine konuları anlattırıyoruz. ve ayrıca bu destekleri alıp işini kurmuş öncü kadınlar var her ilde Malatya'da da olduğu gibi, o kadınlarla toplumu tanıştırıyoruz ki onlar rol model olsunlar ve yeni gelecek, girişimde bulunacak kadınlara hem motivasyon sağlasınlar hem öncü olsunlar."

Hakkari ile başladıkları bu serüveni haftaya Edirne'deki çalışmayla sonlandıracaklarına değinen Keşir, büyük ilçelerde de teşkilatlarca bu toplantıların sürdürüleceğini aktardı.

Ayşe Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki her mahallede, her ilçede daha çok kadın bu desteklerden haberdar olsun, müracaat etsin, işini kursun, girişimci olsun, hem kendi ekmeğini çıkarsın, hem zaman zaman gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yeni istihdam alanları açsın. Farklı şehirlerde şunu gördük, aslında çok yaratıcı kadınlar var. Hiç ihtimal vermediğiniz, hiç aklınıza gelmeyecek alanlarda, sektörlerde üretim yapıyorlar. Güneş panelleri üretiyorlar, savaş simülasyon cihazları ihracatı yapan genç hanımlar var farklı illerde, tarımda keza öyle. Küçük girişimlerle başlayıp büyük rakamlara ulaşan, ihracat yapan pek çok kadın var. Onlar bu ülkenin kahraman kadınları, büyük Türkiye hayalinin yollarını döşeyen kahraman kadınlar, bugün da Malatya'nın kahraman kadınları ile birlikteyiz."