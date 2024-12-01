AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon tam 26 puan geriledi"

Politika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde AK Parti 8'inci Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeni ekonomi politikamızla birlikte inşallah yaşadığımız bu sıkıntıları geride bırakacağız. Bugün yaşadığımız ve artık içerisinden çıkmaya başladığımızın emarelerini gördüğümüz bu ekonomik dar boğazı da geride bırakacağız. Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon tam 26 puan geriledi" dedi.

AK Parti Çan 8'inci ilçe Olağan Kongresi Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu ve Etkinlik Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, partili belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Yoklama ve açılışın ardından Kongre Divan seçimi yapıldı. Gündem ve kongreye gelen telgraf ve kutlama mesajları okundu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı salondakilere videolu olarak izletildi. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bu seçimlerden iki tanesinde üzüldüklerini belirterek, "Yenilmesek de üzüldük. Fakat o iki seçime de baktığımız zaman karşımızda bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir parti, başka bir siyasi hareket yoktu. Biz iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek, birbirimizi üzdük. Ne zamanki bu memleket mücadelesinden, ne zamanki muhalefetten vazgeçip, kendi aramızdaki kavgalara döndük. İşte o dönemlerde biz mutlu olmadığımız sonuçlar aldık. Derlenip, toparlandıktan sonra da bu millet dedi ki, 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ekibine güveniyorum. Üzüldüğümüz seçimlerden sonra da bunu yaşadık. Bugün bu kalabalık bunun göstergesidir. Çünkü bu milletin hala AK Parti'den ümidi vardır. AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de ona hizmet için bu yollardayız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise "AK Partimizin iktidarından önce ülkemizdeki koalisyonlar, kaotik ortam yıllarımızın heba olmasına sebebiyet vermişti. AK Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte artık bu kayıp yılları bir kenara bıraktık. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 21'inci Yüzyılın parlayan yıldızı olması için var gücümüzle çalışıyoruz, koşturuyoruz, gayret ediyoruz. Elbette ki son yıllarda yaşadığımız, küresel ekonomik krizlerden kaynaklanan bölgesel problemlerin tetiklediği, salgında iyice derinleşen, 6 Şubat depremleriyle iyice bizi bir darboğaza sürükleyen sürecinde farkındayız. İnşallah bu zorlukları hep beraberce aşacağız. Vatandaşımızın satın alma gücünün daha da arttığı, daha müreffeh, daha huzurlu, daha güvenli bir ülke hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni ekonomi politikamızla birlikte inşallah yaşadığımız bu sıkıntıları geride bırakacağız. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemlerde bu sıkıntıların, bu problemlerin daha büyüklerini de yaşamış mıydık, evet yaşamıştık. Ancak hep birlikte bunların üstesinden geldik. ve bugün yaşadığımız ve artık içerisinden çıkmaya başladığımızın emarelerini gördüğümüz bu ekonomik dar boğazı da geride bırakacağız. Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon tam 26 puan geriledi. Cari açığımızı kapatarak, yatırım da, istihdam da, ihracatta ekmeğimizi büyütmeye, ekmeğimizi hakça paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel Sekreter Fatih Şahin, kongredeki konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef hemen yanı başımızda Müslüman kardeşlerimizin kan ve gözyaşı içerisinde büyük bir soykırıma uğradığını görüyoruz. Gazze'de, Filistin'de geride bıraktığımız 14 ayda maalesef yaklaşık 50 bin kardeşimiz şehit oldular. Dün haberlerde görmüşsünüzdür. Sadece bir günde, Gazze'de yapılan saldırılarla 140 Müslüman kardeşimiz şehadet şerbetini içmişler. Onlara karşı sorumluluklarımız var. Onlara karşı mesuliyetlerimiz var. Onun için güçlü olmalıyız. Onun için, onlar için özgür Filistin için, nehirden denize özgür Filistin için, başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip, özgür bir Filistin için hep birlikte mücadele edeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının güçlü, haykıran sesi olarak bütün platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam ediyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür diyerek yeni bir küresel sistemin inşası için bir paradik ortaya koyuyor. Daha adil bir dünya mümkün diyerek, tüm dünyadaki masumların, mağdurların sesi devam ediyor."

Kongre de, konuşmaların ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve partililer tarafından AK Parti'ye yeni katılan üyelere parti rozetleri takıldı. - ÇANAKKALE