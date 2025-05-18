AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, gerçekleştirdikleri son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yeniden yükseldiğini belirten İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu kaydetti.

18.05.2025 17:14  Güncelleme: 18:17
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    AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

    "GENÇLERE SON 25 YILIN EN BÜYÜK İCRAATI OLAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ARMAĞAN ETME HUZURUNA ULAŞTIK"

    İnan, Cumhur İttifakı'nın dikkatli ve serinkanlı tutumu, AK Parti'nin geçmişe dayalı tecrübesi ve sahayı istismardan uzak tutma başarısıyla Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kurtulduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ile terör sorununun ortadan kalktığı ve terörün neden olduğu acılara son verildiğinin altını çizen İnan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, tarihi çağrısı ve öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan bu konudaki kardeşlik ve huzurun temini noktasındaki kararlı ve engin tecrübesi, Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu büyük kararlılık, bugün gençlere belki de son 25 yılın en büyük icraatı olan terörsüz Türkiye'yi armağan etme huzuruna bizi ulaştırdı" diye konuştu. Sürece destek ve katkı veren herkese teşekkür eden İnan, Türkiye'nin her yerinde kardeşlik ve huzur iklimini kalıcı olarak tesis edildiğini kaydetti.

    AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketin sonuçlarını paylaştı
    AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

    "BUGÜN ETNİK KÖKENİNİ, DÜŞÜNCESİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEN BİR TÜRKİYE VAR"

    Türkiye'nin AK Parti döneminde temel hak ve özgürlükler konusunda yapılan reformlara vurgu yapan İnan, "Ben Kürt kökenli bir genç kardeşinizim. Eskiden insanlar etnik kökenini, dilini rahatça ifade edemezdi. Hatta dindar olarak kendini tanıtamazdı. Bu ülkede başörtülüler kamuda istihdam edilemezdi, vali, akademisyen olunamazdı. Bugün hamdolsun kamuda istihdam edilebilen, üniversiteye başörtüsüyle girebilen, düşüncesini, etnik kökenini özgürce ifade edebilen, özgür bir Türkiye var. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir kararlılıkla gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

    "TERÖR BARİYERİ ORTADAN KALKTI, ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI"

    Türkiye'nin terör örgütüne destek veren uluslararası güçlerle de mücadele ettiğine dikkat çeken İnan, "Terör bariyeri ortadan kalktı. Türkiye, coğrafyasında ve Orta Doğu'da huzurun adresi olmaya devam edecek" dedi. Eyyüp Kadir İnan, terör nedeniyle kaybedilen kaynakların artık gençler için, ülkenin kalkınması için, bölgeye yatırım yapılması için aktarılacağının altını çizdi.

    "'İMAMOĞLU'NA KEFİL MİSİNİZ' DEDİK, CEVAP YOK"

    AK Parti Genel Sekreteri İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi: "İBB'de Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, millete harcanması gereken 560 milyar lirayı bulan kaynağın istismarı ve ciddi rüşvet iddiaları var. Bu iddialar artık masumiyet karinesini dahi tehlikeye atacak, toplumu tedirgin edecek hale geldi. CHP bu olaylara açıklama yapmak yerine, iddiaları aydınlatmak yerine, sokakları terörize ederek, boykot yaparak iddialarını perdeleme gayreti içinde. Tek bir soru soruyoruz. 'Ekrem İmamoğlu'na kefil misiniz' diye. 'Kefiliz' cevabını hiç alamadık. Yavuz hırsız misali süreci bastırmaya çalışıyorlar." İmamoğlu hakkındaki sürecin CHP seçmeninde ciddi bir güven kaybına yol açtığını kaydeden İnan, parti içinde yaşanan tartışma ve ayrışmalara dikkat çekti.

    AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketin sonuçlarını paylaştı
    AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

    "ANKETLERDE YÜKSELİYORUZ"

    AK Parti'nin sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde kamuoyu araştırmaları yaptığını ve her sonucu analiz ettiğini hatırlatan İnan, son anket çalışmalarının sonuçlarını da paylaştı. AK Parti oylarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yükseldiğini söyleyen İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu açıkladı. İnan, "Bizim için yetmez, hedefimiz daha yüksek oranlara ulaşmak. Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız. Son anketlere göre CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil, oylarında ciddi bir düşüş var. Boykot çağrıları toplumun tüm kesimleri tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi. Özellikle İBB soruşturması ve iddialara cevap verilmemesi vatandaşımız tarafından onaylanmıyor" dedi.

    AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

    31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, Politika, Politika, AK Parti, Türkiye, Gündem, Gündem, Terör, İzmir, Son Dakika

    Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı - Son Dakika

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      Yorumlar (5)

    • Hakan as :
      Siz öyle sanın yükselen tek bir şey var ülkede enflasyon :) 22 10 Yanıtla
    • Bilgehan Göktürk:
      Kesinlikle yalan,akp nin oy oranı %85.86 ...Çünkü bir dahaki seçimde çıkacak oy oranı...Genelde monarji ile yönetilen ülkelerde bu oy oranı çıkar hatta yukardı bile çıkar...Öyle bir noktaya geldik ki...Kendimiz ettik kendimiz bulduk, müstehak bize...Çünkü biz bu millete demokratik yaşamı ,demokrasinin ne olduğunu yüzyıldır öğretememişiz... 15 9 Yanıtla
    • 205622:
      akp %100 aliyo Apo yla 13 9 Yanıtla
    • 123123As:
      Ozaman erken seçime gidin :) 3 3 Yanıtla
    • Necati Sarıdağ:
      Yahu madem öyle gel böyle. HEMEN SECIM YAPILSIN HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALSIN. Birileri yalan söylüyor vatandas olarak yalancıyı görmek istiyoruz. 0 2 Yanıtla
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