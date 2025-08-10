AK Parti Grubu'ndan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım - Son Dakika
Politika

AK Parti Grubu'ndan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

10.08.2025 16:06
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek, "O günden bu yana geçen 11 yıl, Türkiye'nin yeniden dirilişinin, şahlanışının ve büyük hedeflere doğru yürüyüşünün destanı oldu. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda nice yıllara inşallah." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014 tarihinde milletin, sandık başında tarihi bir irade ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktasına imza attığını belirtti. Gül, ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak, millet iradesini en güçlü şekilde temsil etme makamına geçti. Aradan geçen 11 yılda, güçlü liderliğiyle hem ülkemizin iç yönetiminde hem de küresel meselelerde kararlı, cesur ve vizyoner adımlar attı. Bu sebeple 10 Ağustos, millet iradesinin devlet yönetiminde en yüksek makamı belirlediği; güçlü ve büyük Türkiye mücadelemizde yeni bir kapının aralandığı gündür."

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen 11 yıl, güçlü Türkiye idealinin somut bir destanı oldu"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 11 yılda, Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar yaptığını, bu sürenin reformlarla taçlanan tarihi bir dönem olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayet zincirlerinin kırıldığını, millet iradesinin en güçlü şekilde teminat altına alındığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yerli ve milli üretim hamlesiyle İHA, SİHA, Kızılelma ve TCG Anadolu gibi gurur abideleri gökyüzünde ve denizlerimizde yerini aldı. Ekonomide asırlık yatırımlar hayata geçti; şehir hastaneleri, hızlı tren hatları, otoyollar, köprüler ve barajlarla ülkemizin altyapısı güçlendirildi.

Eğitimde modern okul binaları, üniversiteler ve teknoloji merkezleriyle gençlerimize geleceğin kapıları aralandı. Dış politikada Türkiye, dünyanın mazlumlarının umudu, bölgemizin istikrarının ana gücü oldu. Filistin'den Karabağ'a, Afrika'dan Asya'ya uzanan coğrafyada adaletin ve hakkın sesi yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 11 yıl, yalnızca icraatlarla değil milli iradenin, bağımsızlığın ve güçlü Türkiye idealinin somut bir destanı oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu birikimle geleceğe taşınıyor."

- "Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu 11 yılın eserleri, birikimi ve alın teriyle şekilleniyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'te milletin, kendi iradesiyle kullandığı her oyla kaderini ve liderini tayin etme gücüne sahip olduğunu ilan ettiğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. O günden bu yana geçen 11 yıl, Türkiye'nin yeniden dirilişinin, şahlanışının ve büyük hedeflere doğru yürüyüşünün destanı oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu 11 yılın eserleri, birikimi ve alın teriyle şekilleniyor. Bizler bu yolculuğu bir dava yolculuğu olarak görüyor, büyük ve güçlü Türkiye'yi bu birikim ve tecrübeyle inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

