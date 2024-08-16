AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Kararını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Kararını Eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin eleştirilerde bulundu. Güler, Anayasa Mahkemesinin Anayasa'ya uymadığını ve kendi önceki içtihatlarını yok saydığını ifade etti.

16.08.2024 21:46
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin öncelikle Anayasa'ya, Anayasa maddelerine uymadığını ve dolambaçlı yolları izleyerek kendi yıllar önce verdiği içtihatları da yok saydığını ifade etmek isterim." dedi.

Güler, TBMM Genel Kurulunun, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele aldığı olağanüstü toplantıda bir konuşma yaptı.

Muhalefet milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi üyelerini kimin seçtiğini sorduğunu belirten Güler, uygulamanın geçmişte nasılsa öyle olduğunu söyledi. Güler, "1990'lı yılların Anayasa Mahkemesi kararını verenler, onu seçenlerin kölesi midir? Cevabını verin, değildir. O dönem de bu dönem de Anayasa Mahkemesi üyeleriyle hukukçu yetkinliğiyle seçildiğini düşünüyorum. Bugün bunların seçildiğini iddia ederseniz 1990'lı yılların seçilenleri, CHP'nin emir eri olarak sayarsınız."dedi.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin, AK Parti milletvekillerinin Genel Kurulda yer almamasına yönelik eleştirilerine yanıt veren Güler, "Biz burada çok önemli kanuni düzenlemeler yaparken muhalefetin katılmadığı yoklamaları gördük. Kaça tane acaba? Meclis normal çalışması içerisinde çalışırken muhalefetin yoklama talebiyle kaç kere kapatılmıştır?" ifadesini kullandı.

Güler, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği son kararda "milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine dair" hüküm kurulduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade ederek, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmün de olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında, karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. Nerede tespit?" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin 2020 ve 2021'deki başvurularda milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili yetkisizlik kararı verdiğini hatırlatan Güler, Yüksek Mahkemenin son kararında içtihadına aykırı hüküm kurduğunu söyledi.

Anayasa'nın 154. maddesini hatırlatan Güler, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça söyleyin, lafı gevelemeyin. 'Anayasa Mahkemesi Türkiye'de yüksek yargı değildir, süper temyiz mercii' deyin. Görevi ve yetkisi yoksa Anayasa Mahkemesi bu konuda dolambaçlı yolları izleyerek neden böyle bir yola girmiştir? Bu sorunun cevabı verilmelidir. Anayasa Mahkemesinin öncelikle Anayasa'ya, Anayasa maddelerine uymadığını ve dolambaçlı yolları izleyerek kendi yıllar önce verdiği içtihatları da yok saydığını ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

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