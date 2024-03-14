AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli\'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.

14.03.2024 15:54
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adını Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden alan Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güler, Suşehri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, milletvekilleriyle Sivas'ta yeni bir anlayışla eko sistemi inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Eğitimi, sağlık sistemi, tarım politikaları, üniversitesi ve belediyeleriyle iyi işbirliği içerisinde Sivas'ta bir sistem inşa etmeyi hedeflediklerini aktaran Güler, bunun merkezinde olan belediyelerin öncü olduğunu dile getirdi.

Suşehri Belediyesinin yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduğunu ve ilçeye kazandıracaklarını ifade eden Güler, "Organize sanayi bölgeleriyle ilgili talepler duyuyorum. Bunlar artık eskide kaldı. Yeni dönem, ihtisas organize sanayi bölgelerinin desteklendiği bir süreç." diye konuştu.

Güler, Türkiye'de içerisinde her şeyin olduğu değil, bir konuda uzmanlaşmış, alt ve üstyapısıyla çevreye uyumlu ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmasının olduğunu vurguladı.

Bunun tarıma, hayvancılığa ve diğer sektörel kuruluşlara dayalı olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:

"Şu anda Merkez Bankamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kredilendirme noktasında belirli sektörlerde çok düşük faizli krediler veriyor. Artık dünyanın pandemiyle beraber geliştiği bu dönem içerisinde belirli sektörlerde tedarik zinciri bozuldu. Artık ham maddeye, ara mamullere ulaşabilmek öyle kolay değil. Ülkemizin de bu konuda artık tarım politikalarından diğer politikalara kadar kendine yeten şehirleri öne çıkıyor. Sivas'ta, Suşehri'nde ve diğer ilçelerimizde artık ihtisas organize sanayi bölgesini kurmamız ve oluşturmamız gerekiyor. İyi bir projelendirme yapmamız lazım. Suşehri'nin coğrafi konumu ve iklim özelliğiyle beraber belirli ürünlerde seracılığı da desteklememiz lazım. Enerji işinde de HES'lerle, GES'lerle ve jeotermal enerjiyle beraber ona dayalı bir sistemi de inşa etmemiz lazım. Biz bu konuda çok detaylı çalışıyoruz. Suşehri'ni ve Sivas'ı iyi entegre etmemiz gerekiyor."

"Geminbeli Tüneli'ni inşallah yıl sonuna bitiriyoruz"

Güler, ulaşım lokasyonu itibarıyla iyi bir merkezde bulunan Suşehri'nin yaşam kalitesi olarak da iyi bir düzeye gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Çataloluk Serpinti Barajı'nın da kısa sürede tamamlanması gerektiğine değinen Güler, yatırım programında yer alan proje için bu yıl içerisinde bütçeyi ayarlayacaklarını söyledi.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ulaşım aksı içerisinde yer alan Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, "Sivas'ın ana bağlantı yolu, adeta kan damarı olan Geminbeli Tüneli'ni inşallah bu senenin sonuna doğru bitiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talimatını verdi. Dün kendisini ağırladık ve Yağdonduran Tüneli'nin açılışını yaptık. İnşaat firmasının müteahhidini aradı, bütçesinde hiçbir sorun yok. İnşallah bu senenin sonuna doğru orayı da açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da bakanlığın ilçeye yaptığı hizmetler hakkında bilgi vererek, AK Parti Suşehri Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel'e seçimlerde destek istedi.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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