AK Parti Grup Başkanı Güler, Malatya'da konuştu: - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanı Güler, Malatya'da konuştu:

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- "Türkiye, bu kadar zor bir bölgede 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli bir liman haline geldi"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin zor bir bölgede 25 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenli bir liman haline geldiğini söyledi.

Güler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu" panelinde yaptığı konuşmada, TBMM'nin yasama tatiline girmeden önce Terörsüz Türkiye hedefi noktasındaki hukuki düzenlemeyi yasalaştırdığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 ülkede görev ifa ettiğini, dünya barışına katkı sağlama noktasında gayret gösterdiğini dile getiren Güler, dünya barışına katkı sağlayan büyük bir devletin, kendi güvenlik meselesini de kendi yöntemiyle, anlayışıyla, bakış açısıyla çözmesinden daha doğal bir şey olamayacağını ifade etti.

Bu kadar çok acı çekilen terör meselesine bir çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Güler, "Kaybettiğimiz evlatlarımız, polislerimiz, askerlerimiz, şehitlerimiz için yaşatılan bu acıların bir daha yaşanmaması adına, devlet olarak, yönetici olarak ciddi, kararlı bir yol izlememiz gerekiyordu." dedi.

Bölgenin devam eden savaşlar ve gerilimler nedeniyle ateş çemberine döndüğünü ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu kadar zor bir bölgede 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli bir liman haline geldi. Yalnızca kendi güvenliğini değil, komşularının da güvenliğini önceleyen bir Türkiye var. Terörsüz Türkiye dedik ama ikinci cümlemiz terörsüz bölge. Komşularımızdaki istikrar bizim için çok önemli. Çünkü terör bunca zaman istikrarsızlaştırılmış ülkelerde taban bularak ülkemize saldırdı. Bunu çok iyi biliyoruz."

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da panelde konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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