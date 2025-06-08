Güler: Terörsüz Türkiye İçin Sorumluluk Alıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Önümüzdeki dönem terörsüz bir Türkiye'yi bu aziz milletimize hediye edeceğiz. Burada bizim sorumluluğumuz hakikat, hakikat kardeşliğimizi güçlendirmek. Burada bizim kardeşlik hukukumuzu daha da ileriye taşımamız gerekiyor." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Türkiye Yüzyılı ile beraber Terörsüz Türkiye hedeflediğini belirten Güler, "Önümüzdeki dönem terörsüz bir Türkiye'yi bu aziz milletimize hediye edeceğiz. Burada bizim sorumluluğumuz hakikat, hakikat kardeşliğimizi güçlendirmek. Burada bizim kardeşlik hukukumuzu daha da ileriye taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkati çeken Güler, terör örgütünün yakın zamanda kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının Türkiye'nin bölgesinde daha etkin, güçlü olmasını sağlayacağını kaydetti.

Artık bölgesel krizlerde ve risklerde Türkiye'nin iradesine başvurulmadan sorunların çözülemediğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Bunlara kolay erişmedik. Çok büyük fedakarlıklar gösterdik. 23 yıllık AK Parti iktidarında ulaşımdan alt yapıya, savunma sanayisinden sağlık sektörüne kadar çok büyük atılımlar ve çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bunlara kolay erişilmedi. Dünyada hiçbir devlet sizi seviyoruz, siz bizim için çok önemli ülkesiniz diye itibar etmez, gücüne bakar. Şu anda 86 milyon aziz milletimizin gücü, dünyanın en ücra köşesinde biliniyor. Ankara'da bize dünyanın her köşesinden misafirler geliyor. Türkiye'nin gücünü yanımızda görmek istiyoruz diyorlar. Neden bunu diyorlar? Gerçekten güçlüyüz ve tesir ediyoruz. Bu yüzden dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'nin dostluğunu, yardımını ve kendisi ile dostane ilişkilerini çok önemsiyorlar."

Programa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.