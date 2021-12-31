AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Devletin kurumlarını, devlet adamlarını itibarsızlaştırmak üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ihtiraslarını tatmin etmelerine artık bir son vermeleri ve bunu devleti itibarsızlaştırmadan kendi içlerinde halletmeleri gerekiyor." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin sosyolojik, psikolojik, ekonomik alanlar başta olmak üzere zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Devletin "milletin hizmetkarı" anlayışıyla hareket ettiği için bu zor sürecin en az etkiyle atlatıldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, asgari ücrette yapılan düzenleme ile vatandaşların yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Toplumun bütün kesimlerinin yanında yer almak istediklerini dile getiren Akbaşoğlu, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı, milli ve yerli büyüme modelini, Türkiye modelini sağlam bir irade ile ortaya koyduklarını ve bunu tam bir kararlılıkla gerçekleştireceklerini ifade etti.

Meclis'in çalışmalarına gelecek hafta devam edeceğini, gündemde stokçulukla mücadeleyi de kapsayan kanun teklifi bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, söz konusu teklifin, stokçuluğa tam bir çare olmak ve onunla en etkin şekilde mücadele etmek bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Fiyat istikrarına darbe vuranlara karşı amansız bir mücadele yapma karalılığında olduklarını anlatan Akbaşoğlu, stokçulukla ilgili cezalarda alt sınırı ve üst sınırı 50 bin ve 100 bin lira olan skalanın alt sınır 500 bin üst sınır 2 milyon lira olarak belirleneceğini ifade etti.

"Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırıyorlar"

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün muhalefetin kaos ortamı oluşturmaya dönük bir politika izlediğini söyleyen Akbaşoğlu, "Devlet kurumlarını ve adamlarını bilerek itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içerisinde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu tam manasıyla yıkıcı bir siyaset anlayışıdır." dedi.

Akbaşoğlu, muhalefetin "AK Parti iktidarı dünyanın en güzel, iyi, faydalı işlerini de yapsa biz muhalefet olarak bunu alkışlamayız." anlayışına sahip olduğunu söyledi. Muhalefetin AK Parti iktidarına karşı art niyetli, ön yargılı, kötü bir bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP yöneticilerinin, özellikle son zamanda 28 Şubat'ı hortlatmaya dönük yaklaşımlarına şahit oluyoruz. 28 Şubat'ı cesaretlendiren, 28 Şubat'ın arkasındaki asıl zihniyet olan CHP zihniyetinin, kendisini sosyal demokrat olarak nitelendiren bir partinin genel başkanının TÜSİAD'a çağrıda bulunmak suretiyle siyasete rol biçmeye dönük yaklaşımlar içerisinde olmasını istemesi ve akabinde milletimizin inançlarına, geleneklerine, örf ve adetlerine açıkça saldırı şeklindeki beyanatlar, gerçeği ters düz etmeye dönük yaklaşımlar, milletin huzuru, güveni, esenliği için değil tam tersine millete düşmanlık yapmak için ortaya çıkmaktadır. Herkes haddini bilmelidir, milletimizin iradesine, inancına, değerlerine herkesin saygı göstermesi bir zorunluluktur."

Muhalefetin güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştığını, büyükelçilere mektup göndererek Türkiye'nin büyük projelerine engel olmaya çalıştığını aktaran Akbaşoğlu, muhalefetin psikolojik harp tekniği kullandığını, Kılıçdaroğlu'nun dün Milli Eğitim Bakanlığına gitmesinin bunun en büyük delillerinden biri olduğunu söyledi.

"Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırı cevapsız kalmayacak"

Diyanet İşleri Başkanlığının "4-6 yaş arası çocuklar için Kur'an kursu eğitimin zorunlu olması"na ilişkin açıklamasını muhalefetin "Orta Çağ zihniyeti" olarak nitelendirmesini eleştiren Akbaşoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığına ve o devlet kurumu üzerinden milletimizin inanç ve değerlerine, Kur'an'a yapılan saldırı hiçbir şekilde cevapsız kalmayacak." dedi.

Muhalefetin açıklamasını milletin inançlarına, değerlerine, geleneklerine hakaret olarak değerlendiren Akbaşoğlu, CHP yönetimini kurumsal olarak bu konuda milletten özür dilemeye davet etti. Akbaşoğlu, "Devletin kurumlarını, devlet adamlarını itibarsızlaştırmak üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ihtiraslarını tatmin etmelerine artık bir son vermeleri ve bunu devleti itibarsızlaştırmadan kendi içlerinde halletmeleri gerekiyor." dedi.

Yeni yılın çok daha iyi geçeceğine inandıklarını dile getiren Akbaşoğlu, "2022 yılı yeni ekonomik modelimizin, aldığımız bütün tedbirlerin ve bütün toplum kesimlerine dönük iyileştirmelerin sonuçlarının yaşanacağı, yüzlerin daha da güleceği, enflasyonun azalacağı, fiyat dengesinin oluşacağı ve alım gücünün artacağı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.