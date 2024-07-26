AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Belediyeler Borçlarını Ödemek İçin Samimiyetle Çaba Göstermeli

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Yapılandırma, mahsuplaştırma yapılabilir, taksitlendirilebilir yeter ki belediyeler borçların ödenmesiyle ilgili samimiyetle çaba göstersinler." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup yöneticileri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlandığını hatırlattı. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığının açıklamalarını yeterli bulmadıklarını belirten Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak daha ciddi açıklamalar yapılmalı. İsrail'in bugünkü siyonist yönetiminin arkasında Amerika'nın olduğu bilinmeli ve buna karşı da ABD ile ilişkiler yeniden gözden geçirilmeli." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yöneticilerinin bir araya geldikleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sığınmacı iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda destek istediğini söyledi. Kavuncu, "Bu istişare toplantısında bir başka oda başkanı da çıkıp 'Sığınmacılar olmasa maalesef birçok sektör durma noktasına gelir.' diyor. Bu, adam kandırmaktır. 2013 yılından itibaren ülkemize gelen sığınmacılar Türkiye'de bir iş gücü ihtiyacı olduğu için gelmediler, şu minareye kılıf uydurma huyunuzdan vazgeçin. Geldiler, ondan sonra bunlar çalıştırılmaya başlandı, bu işin sonu yok." ifadelerini kullandı.

"Asıl vahim olan ayakta alkışlanması"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlandığını hatırlattı.

"Soykırım sorumlusu olarak yargılanan Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde onur konuğu olarak ağırlanması ve coşkuyla ayakta alkışlanması insanlık adına bir utanç tablosu olarak tarihe geçmiştir." diyen Kılıç, Netanyahu'ya bu şekilde destek verenlerin İsrail'in bugüne kadar işlediği ve bundan sonra işleyeceği katliamların ve suçların sorumluluğuna da ortak olduğunu vurguladı.

Kılıç, Gazze'de çoğunluğu çocuk, yaşlı ve hastalar olmak üzere 40 bin sivilin katlinin, on binlerce insanın en temel ihtiyaçlarından, gıdadan ve tedaviden yoksun kalmasının sorumlusu olan Netanyahu'nun BM kararlarını hiçe sayan, insanlık haklarını savunan sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri ve hatta görevlerini yerine getiren Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerini açıkça tehdit eden konuşmasının tarihe kapkara, silinemeyecek bir kara leke olarak geçtiğini vurguladı.

Filiz Kılıç, "Ancak asıl vahim olan, yalanlar, tehditler, iftiralarla dolu bir konuşmanın ABD Kongresinde ayakta, coşkuyla alkışlanmasıdır." görüşünü paylaştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Bu konuşmanın asla kabul edilemez, bir zulmü, bir soykırımı meşrulaştırmaya dönük bir konuşma olduğunun, ABD Kongresinde onu ayakta alkışlayan herkesin bu zulme, bu soykırıma ortak olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Dünyanın vicdanı kanamıştır, insanlık vicdanı kanamıştır. 40 bin insan öldü Filistin'de, 90 bin insan yaralandı, büyük bir mezalim var, büyük bir soykırım var, savaş suçları almış başını gidiyor, buna karşı bütün uluslararası kurumların gerçekten caydırıcı tutum alması gerekiyor."

"Yargı iki günde takipsizlik kararı verdi"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak konuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahte verilerle milyonları bir yıl açlığa terk eden bu kurum hakkında yargı iki günde takipsizlik kararı verdi. Bir savcı takipsizlik kararı verebilir, dava açabilir, bu yargının kararıdır ama böyle önemli bir konuda çok önemli veriler vermişken, enflasyonu etkileyecek fiyat artışlarını tek tek ortaya koymuşken, çok ciddi bir dilekçe vermişken en azından bu savcıda, yargı organlarında bir parça vicdan olmalı. Bir bilirkişi getirebilir, bu işi daha önce yapan insanları getirip bir rapor alabilir, en azından araştırabilir ama iki günde karar vermiştir, gerçekten üzüntü verici."

Belediyelerin SGK borçlarına yönelik tartışmalara değinen Başarır, bugün itibarıyla SGK'nin alacağının 540 milyar lira olduğunu ifade etti. Başarır, "Bunun ne kadarı belediyelerin, 96 milyar lirası. Geri kalan para nerede? Emekliyi 20 yıldır birikmiş Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, 540 milyar lira alacağı var kurumun. Nerede bu para?" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın sıkıntısının farkındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyledi. Cuma namazı çıkışı Müslümanlara yine zulmedildiğini ifade eden Usta, "Aynı anda TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı da şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

Paris 2024 Olimpiyatlarının açılışıyla bütün dünyada büyük bir heyecanın yaşandığını ifade eden Usta, olimpiyatlara katılan Türk sporculara başarılar diledi. Usta, "Olimpiyat oyunlarının açılışında Fransa tarihi bir ayıba sebep oldu. Fransa, kendisini de temsil edecek koşuculardan birinin törene başörtüsü ile katılmasına izin vermedi. Tepkiler sonrasında ise sporcularının şapka takması formülü ile bu ayıbı örtmeye çalıştı. Fransa, sporun birleştirici gücüne, fair play ruhuna, en temel insan haklarından birisi olan inanç özgürlüğüne aykırı tavrı ile İslam karşıtlığının hangi boyutlara geldiğini göstermesiyle de ibretlik bir ayıba imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yönelik eleştirilere yanıt veren Usta, zorlukların bulunduğunu, vatandaşların sıkıntısının farkında olduklarını belirtti. Usta, "Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vergi teklifini yasalaştırma çabası içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki bugün tamamlayabilirsek emeklilerimizin beklediği maaşlarındaki iyileştirmeyi en kısa zamanda geçirerek ödemelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Daha fazlasını vermek için enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Belediyelerin SGK borçlarına yönelik tartışmalara değinen Usta, şunları kaydetti:

"Bunlar belediyelerin yürütmesi gereken rutin işleri aslında, SGK borçlarının ödenmesiyle kendi işlerinin yoluna gireceği, bildikleri bir yöntem. Ödeme kolaylığıyla ilgili bakanlığımızın tekrar yaptığı açıklamayı hatırlatmak isterim. Burada yapılandırma yapılabilir, mahsuplaştırma yapılabilir, taksitlendirilebilir, yeter ki belediyeler borçların ödenmesiyle ilgili samimiyetle çaba göstersin. Bütün belediyeler için bu kapı açılmıştır. Belediyelerin daha sonra sıkıntılı bir duruma düşmemesi açısından önemli bir adımdır. Bu, yapıcı bir adımdır. Bunu, belediyelerin işlerini güçleştirecek bir adım olarak kamuoyuna yansıtmak doğru değildir."

Genel Kurulda AK Parti Grup Başkanvekili Usta ve CHP Grup Başkanvekili Başarır arasında belediyelerin SGK'ye olan borçları konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.