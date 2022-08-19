AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

19.08.2022 17:52
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün The Independent'den The Guardian'a, New York Times'a, Wall Strett Journal'a kadar Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük liderliği, küresel çözüm kapasitesi ile ilgili övgüler yazılıyor ama bunlar sevinmiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün The Independent'den The Guardian'a, New York Times'a, Wall Strett Journal'a kadar Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük liderliği, küresel çözüm kapasitesi ile ilgili övgüler yazılıyor ama bunlar sevinmiyor." dedi.

Ünal, Elbistan ilçesini ziyareti kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra ilçede inşaatı devam eden KYK yurt inşaatında incelemelerde bulunan Ünal, esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Ünal burada yaptığı konuşmada, muhalefetin 1980 ve 1990'ların reklamını yaparak o dönemi görmeyen gençleri kandırmaya çalıştığını söyledi.

AK Parti iktidarları dönemi öncesinde ülkenin ciddi sıkıntılar yaşadığını, 11 yılda 10 hükümet değiştiğini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"1970'i ben hatırlıyorum, hep beraber hatırlayalım tüp kuyruklarını, mazot kuyruklarını tüpleri zincirlerle birbirine bağlar oraya bırakır öyle giderdik. Köyden traktörle gelirdik şehrin önünde sıraya girerdik. Peki 1980'lere geldik ne değişti? Bir şey değişti mi? Biraz Turgut Özal ile umutlandık, biraz canlandık, heyecanlandık ama 1990'lar geldiğinde ne oldu? 1990'ları da hatırlayalım. 28 Şubat'ları hatırlayalım. 1991 ile 2002 arasında 11 yılda bu ülkede 10 hükümet değişti. Bu hükümetleri niye deviriyorlardı? Bu hükümetleri kim deviriyordu? Devletin topladığı her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu o faiz kimin cebine gidiyordu? Millet iktidar olmayınca kim iktidar oluyordu? Şimdi 20 seneden beri millet iktidar millet. O yüzden bunlar bu kadar rahatsızlar. Peki 1950-60-70-80-90'larda bizim psikolojimiz nasıldı? 'Böyle gelmiş böyle gider' diyorduk, bir şeylerin değişeceğine inanmıyorduk. Sonra 14 Ağustos 2001 günü Recep Tayyip Erdoğan çıktı 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. O günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı."

AK Parti iktidarları döneminde geçmiş tüm sıkıntıların çözüme kavuşturulduğunu bugün günün sorunlarıyla mücadele edildiğini aktaran Ünal, tüm dünyanın bir küresel ekonomik daralmadan geçtiğini hatırlattı.

Ünal, millet olmanın, tasada ve sevinçte bir olmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar bu milletin hangi sevincini paylaştılar? Hangi üzüntüsünü paylaştılar? Adnan Menderes'in 1957'de yaptığı konuşma ile bugünün hiçbir farkı yok. Menderes 1957'de 'bunlar bu ülkenin hangi muvaffakiyetinden memnuniyet duldular?' diyor. 'Hangi hayırlı icraata sevindiler' diyor. O gün sevinmiyorlardı bugün de sevinmiyorlar. Yerli ve milli araba yapıyorsunuz sevinmiyorlar, doğalgaz buluyorsunuz sevinmiyorlar, Mavi Vatan'da Türkiye'nin haklarını koruyorsunuz sevinmiyorlar, Türkiye dünyanın krizini çözüyor sevinmiyorlar, terörle mücadelede başarı kazanıyorsunuz sevinmiyorlar. Bugün The Independent'den The Guardian'a, New York Times'a, Wall Strett Journal'a kadar Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük liderliği, küresel çözüm kapasitesi ile ilgili övgüler yazılıyor ama bunlar sevinmiyor. O yüzden bunların yalanlarına, bunların kara propagandasına, bunların özellikle 1980'i 1990'ı yaşamamış gençlerimize söyledikleri yalanlara müsaade etmeyelim."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldan beri bu ülkeyi ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne kattığını ifade ederek, vatandaşlardan olumsuz propagandalara kulak vermemelerini ve desteklerini sürdürmesini istedi.

Daha sonra ilçedeki eğitimcilerle bir araya gelerek ihtiyaç ve sıkıntıları dinleyen Ünal, ardından kırsal Çiçek Mahallesi'ne geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, The Guardian, Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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